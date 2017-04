Derby Teil II: Am Sonntag geht es für den Karlsruher SC zum VfB Stuttgart (Anpfiff 13.30 Uhr). Die ganz große Derbystimmung herrscht allerdings auf beiden Seiten nicht. Zu groß sind die eigenen Probleme der Clubs. ka-news hat die zuletzt schwächelnden Gastgeber unter die Lupe genommen.

Einfacher als aktuell dürfte es für den KSC wohl kaum sein, gegen Stuttgart Zählbares einzusammeln. Die Brustring-Kicker schwächeln gerade mächtig und konnten die letzten fünf Spiele nicht mehr gewinnen. So wurde eine souveräne Tabellenführung aus der Hand gegeben. Doch auch spielerisch konnte die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf zuletzt absolut nicht überzeugen. Es ist die erste kleine Krise, die der VfB in dieser Saison durchzustehen hat.

Statistik spricht für die Stuttgarter

Das 1:1 gegen 1860 München in der Nachspielzeit hält die Schwaben aber auf Platz zwei. Auffällig hierbei: Der VfB verstand es in München kaum, sich klare Torchancen zu erarbeiten. Es ist deutlich, dass Stuttgart auch ein Spieler wie Carlos Mané verletzungsbedingt fehlt. Bitter aus Sicht der Schwaben: Der Portugiese droht monatelang ausfallen.

Im engen Vierkampf um den Aufstieg werden dem VfB aber wohl kaum noch solche Schwächen wie zuletzt verziehen. Entsprechend will das Wolf-Rudel möglichst bald die Wende. Eigentlich wäre das genug Konfliktpotenzial für das Derby. Doch im Umfeld ist es auf beiden Seiten eher ruhig. Anders sah das im Vorfeld des Hinspiels aus, das letztlich mit einem 3:1-Erfolg des VfB endete.

Auch am Sonntag spricht trotz der gezeigten Schwächen viel für Stuttgart. Denn in der Landeshauptstadt gab es für den KSC schon lange nichts mehr zu holen. Das letzte Auswärtsspiel 2008 (3:1 für Stuttgart) blieb stattdessen durch Vorfälle rund ums Spiel in Erinnerung, als es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Karlsruher Anhängern kam und am Ende zahlreiche Verletzte zu verzeichnen waren.

Bislang gab es 52 Duelle zwischen den beiden Teams. 31 Siege gingen auf das Konto des VfB, nur 12 Mal konnte der KSC als Sieger vom Platz gehen. Um einen Auswärtssieg gegen die Stuttgarter Profis zu finden, muss lange in der Geschichte zurückgegangen werden: Am 13. Februar 1965 gewannen die Badener das Bundesligaduell 2:1! Danach gab es in 20 Spielen in Stuttgart 18 Heimsiege und zwei Remis.

Nach so vielen Jahren wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit. Und vielleicht schafft es Marc-Patrick Meister mit seiner mitreißenden Art, den Karlsruhern die hierfür nötige Leidenschaft einzuhauchen.