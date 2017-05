vor 22 Stunden Frankfurt am Main/Karlsruhe Krawalle von Dynamo Dresden-Fans: DFB ermittelt nach KSC-Spiel

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt wegen der Ausschreitungen der Fans von Dynamo Dresden. Dies bestätigte der DFB am Montag. Die Anhänger des Zweitligisten hatten beim 4:3-Sieg am Sonntag in Karlsruhe Krawalle ausgelöst, dabei waren laut Behördenangaben 15 Polizeibeamte sowie 21 Ordner verletzt worden.