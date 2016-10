Kein Feuerwerk auf dem Platz: KSC unterliegt im Landesderby

Anzeige

Die Karlsruher begannen durchaus mutig nach vorne, doch die kalte Dusche folgte schnell. Bereits in der zehnten Spielminute traf Takuma Asano zum 0:1 für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt. Ausgangspunkt war ein Foul von Dennis Kempe im Mittelfeld. Berkay Özcan flankt weit in den Strafraum, Carlos Mané legt den Ball zurück ins Zentrum und dort schließt Asano aus 13 Metern ab.

Der KSC ließ sich von diesem Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen. Hiroki Yamada (18. Spielminute) und Moritz Stoppelkamp (22.) hatten gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Erwin "Jimmy" Hoffer scheiterte aus kurzer Distanz mit zu schwachem Abschluss an Mitch Langerack (28.).

Terodde trifft kurz nach Wiederanpfiff

Zugleich hatten die Karlsruher defensiv aber auch einige Probleme. Nach eine Freistoß von Özcan parierte Keeper Dirk Orlishausen zunächst den Kopfball von Toni Sunji. Beim Nachschuss musste djann Florian Kamberi auf der Linie retten (26.). Erst in der Schlussphase des ersten Halbzeit beruhigte sich das Geschehen etwas.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann der zweite Nackenschlag. Der frisch eingewechselte Simon Terodde zeigte sich sofort hellwach und traf nach wenigen Sekunden Spielzeit per Kopf zum 0:2 (46.). Dieses Mal hatten die Hausherren aber eine passende Antwort. Nach einer Flanke in den Strafraum klärte Insua per Hand - Elfmeter! Moritz Stoppelkamp ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und markierte in der 51. Minute den 1:2-Anschluss.

Damit ging das Derby munter weiter, unter anderem mit einem Weitschuss von Christian Gentner, den Orlishausen an die Latte lenkte (65.). Zwei Minuten später war der KSC-Schlussmann gegen Asano zur Stelle.

Schrecksekunde für den KSC-Keeper dann in der 80. Spielminute. Nach einer Aktion blieb er mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste behandelt werden. Kurze Zeit später biss er aber die Zähne zusammen und spielte weiter. Das 1:3 durch Alexandru Maxim (86.) konnte er aber nicht verhindern.

Ebenfall bitter: Moritz Stoppelkamp hat sich am Sprunggelenk verletzt und ist in die Kabine gehumpelt.Auch Valentini und Kempe sind angeschlagen.

Aufstellung Karlsruher SC: Orlishausen – Valentini (75. Rolim), Kinsombi, Figueras, Kempe – Prömel – Mavrias (56. Torres), Yamada, Stoppelkamp – Hoffer, Kamberi (56. Diamantakos).

VfB Stuttgart: Langerak - Großkreutz, Sunjic (46. Terodde), Baumgartl, Insua - Kaminski - M. Zimmermann, Gentner - Carlos Mané, Asano (76. Maxim) - Özcan (80. Klein).