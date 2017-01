vor 18 Stunden Karlsruhe/Bielefeld Wiedersehen mit altem Bekannten: KSC startet Rückrunde gegen Bielefeld

Abstiegskampf pur. Wenn Mirko Slomka am Sonntag sein erstes Pflichtspiel als Trainer des Karlsruher SC erlebt, wird er in voller Ladung damit konfrontiert, was seine Mannschaft in den nächsten Wochen erwartet. Mit Arminia Bielefeld kommt ein direkter Tabellennachbar in den Wildpark.