vor 3 Stunden Karlsruhe Südwest-Derby im Wildpark: Polizei appelliert an KSC-Anhänger

Am Samstag trifft der Karlsruher SC im Wildparkstadion (Anpfiff 13 Uhr) im Wildparkstadion auf den 1. FC Kaiserslautern. Die Karlsruher Polizei hofft trotz der Brisanz der Begegnung auf einen reibungslosen Ablauf während des Spieltags. In einem Brief wenden sich die Beamten direkt an die Fans beider Lager.