56 Gegentore, 27 eigene Treffer und insgesamt 137 Torschüsse. Das ist die bittere Auswertung der Saison 2016/17 des Karlsruher SC in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Konsequenz daraus: Der Abstieg in Liga Drei. Wie die Mannschaft sich während der letzten Monate auf dem Feld verhalten hat, sehen Sie im Überblick.

Der Karlsruher SC hat in der abgelaufenen Spielrunde einige Rekorde aufgestellt. Der badische Club kassierte die mit insgesamt 56 meisten Gegentreffer und erzielten die wenigsten Treffer aller Zweitligateams, nämlich lediglich 27. Das waren 0,8 im Schnitt pro Partie. In der langen Geschichte der Zweiten Liga waren nur wenige Mannschaften auf diesen beiden Gebieten schlechter als die Badener.

Topscorer im Kader war der zuletzt so gescholtene Moritz Stoppelkamp. Er erzielte vier Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor. In der Rangliste der Liga landete "Stoppel" damit auf Position 53. Er hatte auch die häufigsten Ballkontakte: 58,4 pro Spiel. Gut auch auf diesem Terrain: Enrico Valentini mit 54,2 Ballkontakten pro Partie.

Durchaus erfahrene Mannschaft mit 50 Prozent Ballbesitz

Das KSC-Team war im Schnitt 25 Jahre alt, also: Durchaus erfahren. Die eingesetzten Keeper Dirk Orlishausen und René Vollath hielten insgesamt 199 Bälle, entschärften durchschnittlich sechs Schüsse pro Spiel. Den Ball hatten die Karlsruher insgesamt 50 Prozent über alle Partien hinweg betrachtet in ihrem Besitz.

Karlsruher Spieler gaben 137 Torschüsse in der kompletten Saison ab. Das reichte für Rang elf. Passquote: 73,2 Prozent und damit Rang acht unter all den Zweitligisten. Foulspiele waren es insgesamt 544. Das entspricht 16 Fouls pro Partie und dem zehnten Rang bei allen Zweitligisten.

Die meisten Tore erzielte Dimitrios Diamantakos. Bei seinen 26 Einsätzen gelangen dem Griechen fünf Treffer. Chancen Tore zu erzielen hatte er in der abgelaufenen Saison 30. Seine Verwertungsquote lag bei 16,67 Prozent. Der "Diamant" benötigte 343,80 Minuten pro Treffer.

Die Zweikampfbilanz des Teams liegt bei 49 Prozent gewonnener Duelle. Eine schwächere Bilanz hatte keine Mannschaft in der zweiten Liga. Etwas überraschend war Ylli Sallahi der zweikampfstärkste KSC-Feldspieler mit 64,91 Prozent gewonnener Duelle. Gefolgt von den Abwehrspielern Benedikt Gimber mit 59,85 Prozent und Bjarne Thoelke mit 59,35 Prozent.

Nicht ganz so gut war diese Zweikampfbilanz bei Martin Stoll mit 47,62 Prozent. Noch schwächer: Charis Mavrias mit 45,94 Prozent.

Franck Kom foulte 2,33 Mal pro Partie

Franck Kom foulte am häufigsten von allen KSC-Profis: 2,33 Mal pro Partie. Insgesamt 49 Mal in der Abstiegssaison. Der Kameruner sah die meisten Verwarnungskarten. Acht mal gelb, einmal gelb-rot. Auch Grischa Prömel, Manuel Torres und Sallahi erwischte es mit gelb-rot. Glatt rot sah kein Wildparkprofi.

Yann Rolim spielte meistens fair. 0,5 Fouls pro Partie. Der Brasilianer hat nur zehn Mal während der kompletten Saison gefoult.

Eine Negativserie gab es in der Abstiegssaison auch: Die Badener blieben acht Spiele in Folge ohne Siege. Etwas Hoffnung keimte auf, als der KSC vier Partien in Serie ungeschlagen blieb. In zwei dieser Begegnungen war Lukas Kwasniok als Interimscoach für die Mannschaft zuständig.

Krebs hatte die beste Passquote: 87,71 Prozent

Der Elsässer Gaetan Krebs hatte die beste Passquote mit 87,71 Prozent, gefolgt von Martin Stoll mit 84,05 Prozent. David Kinsombi brachte es auf die meisten Einsätze: 28 Mal durfte er ran. Insgesamt 2.165 Minuten.

1.719 Minuten, und damit Zweiter in dieser Statistik, war der zuletzt ausgemusterte Dimitrios Diamantakos auf dem Feld. Der Angreifer wurde am häufigsten ausgewechselt. In zehn Partien erlebte er den Schlusspfiff nicht auf dem Rasen.