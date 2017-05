Der letzte Akt steht an. Zum Saisonabschluss trifft der Karlsruher SC am Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Braunschweig. Während die Badener anschließend den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten, wartet auf die Niedersachsen aller Voraussicht nach die Relegation ins Oberhaus. ka-news hat die Mannschaft von Torsten Lieberknecht unter die Lupe genommen.

Es war schon kurios, was sich da am vergangenen Wochenende abspielte: Braunschweig versagten mehr als nur die Nerven. Vielmehr ging die Eintracht vollkommen unter. Bei den abstiegsbedrohten Bielefeldern setzte es eine 0:6-Klatsche. Die Folge: Braunschweig vergab wohl die letzte Chance auf den direkten Aufstieg. Drei Punkte beträgt der Rückstand zum Spitzenduo Stuttgart und Hannover. Wie am Freitag bekannt wurde, muss Eintracht Braunschweig am Sonntag auf Phil Ofosu-Ayeh und Joseph Baffo verzichten.

Dazu kommt die deutlich schlechtere Tordifferenz. Im Vergleich zum VfB sind es -10, auf Hannover -6. Es müsste schon wirklich ganz viel zusammenkommen, dass Braunschweig doch noch das direkte Ticket löst in die erste Liga. Vielmehr also richtet sich die Konzentration auf die Relegation gegen den drittletzten des Oberhauses. Den Gegner erfährt die Eintracht bereits am Samstagnachmittag.

Interessanter Fakt: Sowohl Braunschweig als auch der KSC sind Gründungsmitglieder der Bundesliga. Bis 1985 traf man sich nur erstklassig, seitdem ausschließlich in Liga 2. Keine guten Erinnerungen haben die Badener an ihren letzten Auftritt im Eintracht-Stadion. Im August 2015 gewann Braunschweig fulminant mit 6:0. Die letzten beiden Spiele seitdem im Wildparkstadion endeten jeweils mit einer Punkteteilung. Überhaupt gewann die Eintracht nur eines der letzten sechs Spiele gegen den KSC.

In dieser Saison bestach Braunschweig mit seiner Heimstärke. Nur ein Spiel ging verloren, dreimal gab die Truppe von Torsten Lieberknecht einen Punkt ab. Dazu kassierte die Eintracht daheim gerade einmal 16 Gegentreffer - auswärts allerdings auch nur 19. Damit stellen die Niedersachsen die zweitbeste Defensive der Liga. Keine einfache Aufgabe für den KSC und die schlechteste Angriffsreihe der Spielklasse.