Keine Zeit zur Erholung bekommt aktuell der Karlsruher SC. Nach der Partie gegen Bremen II wartet am Samstag (14 Uhr) das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

Die Gäste stehen aktuell da, wo sich auch der KSC gerne sehen würde: Nach drei Spieltagen hat der SV Wehen Wiesbaden noch eine blütenreine Weste und führt mit neun Punkten das Klassement gemeinsam mit Fortuna Köln an. Beeindruckend: Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm ist noch ohne Gegentreffer.

Dazu traf der SVWW bereits sechs Mal ins gegnerische Netz, vier Tore gelangen allein beim Auswärtsauftritt in Osnabrück. Ein Merkmal des Spitzenreiters ist seine Unberechenbarkeit. So trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

Seit Mitte April ungeschlagen

Saisonübergreifend ist der SVWW bereits seit zehn Spielen ungeschlagen- die letzte Pleite datiert vom 15. April in Chemnitz (2:4). Das bevorzugte Spielsystem von Rehm, der seit Mitte Februar dieses Jahres im Amt ist, besteht aus einem 4-4-2 mit zwei defensiven Mittelfeldspielern.

Das letzte Duell zwischen dem KSC und Wehen Wiesbaden gab es im Mai 2013. Es ist ein Spiel, das noch in besonders schöner Erinnerung ist. Denn mit einem 4:2-Erfolg sicherten sich die Karlsruher in Hessen die Drittliga-Meisterschaft. Auch das Hinspiel im Wildparkstadion gewannen die Badener deutlich 4:0.