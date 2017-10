Wirkte nicht so souverän wie in den Wochen zuvor, zeigte bei Flanken leichte Unsicherheiten. Aber: kein grober Fehler.

Anfangs sicher, zweikampfstark. Wurde vom schwachen Schiedsrichter zu Unrecht verwarnt. Wohl daher danach in manchen Duellen etwas zu zurückhaltend.

Begann mit gutem Passspiel in die Offensive. Traf erstmals für den KSC in einem Pflichtspiel ins gegnerische Netz. Ließ sich von der allgemeinen Verunsicherung anstecken.

In den ersten 45 Minuten - top! Viele Ballkontakte, viele gelungene Zuspiele in die Sturmspitze. Dann: Abgetaucht – spielte fast nur noch Rückpässe.

Lediglich seine Einwürfe und Eckbälle waren in Ordnung, Sonst? Weitgehend unsichtbar.

Einsatz und Engagement waren absolut in Ordnung. Aber: Torgefahr strahlte „Schleuse“ so gut wie nie aus.

Burak Camoglu

4,0