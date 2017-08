Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem Karlsruher SC mit dem 0:0 in Kaiserslautern wieder ein Punktgewinn. War dieses verdiente Remis in der Pfalz das Ende der Abwärtsspirale? Oder letztendlich doch nur ein kleines Strohfeuer?

Tabellarisch waren die Auswirkungen des torlosen Unentschieden überschaubar. Der KSC verbesserte sich um eine Position auf Rang 15. Jedoch wurden in 14 Spielen damit nur zwölf Punkte geholt. Dabei wurden magere zehn Treffer markiert – das sind keine mutmachenden Bilanzen.

Diese Torbilanz von zehn Treffern nach 14 Partien stellt gar den Tiefstwert der Vereinsgeschichte des KSC dar. Zudem gehört der KSC zu den Teams mit den meisten Gegentoren nach Standards: acht, wie drei weitere Mannschaften. Die Gegentorbilanz bisher: 1,36 pro Partie.

KSC tut sich schwer auf dem Betzenberg

In einer Statistik belegen die Badener die Pole Position: bei den Akteuren, die von der Tribüne in die direkt in die Startelf rutschten bzw. von der ersten Elf am Spieltag danach aus dem Kader flogen. In Kaiserlautern traf dieses bittere Schicksal den Spanier Manuel Torres und den Österreicher Ylli Sallahi.

Kaiserslautern schaffte es durch das 0:0, dass die Pfälzer nur zwei der letzten 20 Pflichtspiele gegen Karlsruhe verloren. Seit Oktober 1992 konnte der KSC nicht mehr auf dem Betzenberg gewinnen. Beängstigend, trotz des Remis: Karlsruhe gewann saisonübergreifend nur eines der letzten zehn Auswärtsspiele in der 2. Liga- und zwar das beim Aufsteiger in Würzburg.

KSC überlasst Lautern zunächst das Spiel

Die Karlsruher traten in Lautern mit einer Defensivstrategie an, überließen es den Gastgebern, das Spiel zu machen. Die belegt die Ballbesitzbilanz über die komplette Spielzeit hinweg: Nach zehn Minuten hatten die Badener gerade einmal 28 Prozent Ballbesitz und 36 Prozent aller Zweikämpfe für sich entschieden. In der Luft waren es nur 25 Prozent.

Diese Werte wurden im Laufe der Partie etwas besser. Nach 30 Minuten waren es 34 Prozent, zur Halbzeit 39 Prozent Ballbesitz. Bei den Zweikämpfen entwickelten sich die statistischen Werte über 40 zu 47 Prozent gewonnener Zweikämpfe beim Schlusspfiff. Ballbesitz bei Spielende: 57,88 zu 42,12 Prozent.

Bei der Laufdistanz lag der FCK nur wenig vor dem KSC Team: 110, 79 Kilometer zu 110, 48 auf Seiten des KSC. Im Ligavergleich sind die Werte hinterer Durchschnitt. Bei den Sprints hatte der KSC die Nase vorn: 201 zu 192.

So haben sich die KSC-Spieler geschlagen

Der KSC-Stürmer Diamantakos legte die meisten Sprints hin: 32. Doch trotz dieses Engagements – ein Tor gelang dem "Diamanten" nicht. Bei den angekommenen Pässen waren die Roten Teufel besser: 78,28 Prozent zu 65,73 Prozent bei den "Blau-Weißen". Die beste Passquote beim KSC hatte das Hiroki Yamada mit stolzen 80 Prozent. Die schwächste Bilanz? Der eingewechselte Grieche Mavrias. Er hatte einen Balkontakt, spielte einen Pass – und den zum Gegner.

Yamada wurde am häufigsten gefoult: Vier Mal. Grischa Prömel spielte auf Seiten des KSC am meisten Foul: Vier Mal. Prömel spulte wieder einmal die meisten Kilometer ab: 12,05 Kilometer wurde beim Mittelfeldmann gezählt.

Die Zweikampfbilanz war aus Sicht des KSC negativ: 48,72 Prozent – exakt 114 – Duelle wurden gewonnen. Yann Rolim der überraschend in die erste Elf rückte, konnte dieses Vertrauen nur bedingt bestätigen. Von 13 Zweikämpfen gestaltet der Brasilianer nur zwei siegreich. Von sechs Luftduellen – eines. Bei den verübten Fouls lagen die Badener vor den Pfälzern: 21 zu 17 pro KSC.

Bei den Torschüssen war der FCK engagierter: 15 zu elf. Die meiste Torschüsse feuerte Moritz Stoppelkamp ab: Fünf. Ein Treffer gelang dem wie immer überaus engagierten Stoppelkamp, der am Freitag gegen Greuther Fürth gelbgesperrt fehlen wird, nicht. "Stoppel" hatte die meisten Ballkontakte: 63. Schnellster Spieler war wie so oft der Schweizer Florian Kamberi mit 33,41 Kilometern pro Stunde.