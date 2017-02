Nach dem 1:1 in Bochum sind die Badener im Jahr 2017 weiterhin ungeschlagen. Negativ ist dennoch, dass es die Elf des Karlsruher SC nicht schaffte, den Vorsprung beim VfL über die Zeit zu retten und somit einen Dreier einzufahren.

Das Tor für die Badener erzielte Neuzugang Stefan Mugosa nach toller Vorarbeit von Moritz Stoppelkamp und Grischa Prömel. Da die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt auch punktete, reicht dieses Remis nicht aus, dass sich der KSC so richtig aus der Abstiegszone absetzen konnte.

Daher war auch Trainer Mirko Slomka nicht ganz zufrieden: "Mit sechs Punkten aus zwei Spielen wären wir am Mittelfeld richtig dran gewesen." Sportdirektor Oliver Kreuzer war in seiner Analyse sportlich fair: "Es war eine gerechte Punkteteilung. Auch, weil wir es leider nach der Führung nicht geschafft haben, Ruhe ins unser Spiel zu bringen. Irgendwann war der Dauerdruck zu groß", so Kreuzer, der sich dennoch ärgerte, dass der KSC den Dreier nicht mitnahm. "Das wäre ein Big Point gewesen. Schade."

KSC kann sich in vielen Punkten verbessern

Durch dieses Remis konnte der KSC nur eines der letzten neun Zweitligaspiele für sich entscheiden; vier Remis, vier Niederlagen. Der KSC ist auswärts durchaus erfolgreich, verlor nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele in der Zweiten Liga.

Die Badener überließen den Gastgebern die Initiative, was man deutlich an der Ballbesitzquote sehen kann. Nach zehn Minuten lag die bei 35 Prozent, steigerte sich auf 45,8 Prozent zur Halbzeit. Am Ende der Partie war diese Bilanz - verständlicherweise - etwas schwächer. Eine logische Entwicklung, denn die Bochumer warfen nach dem KSC-Führungstreffer alles nach vorne. Ballbesitz bei Spielende: 42 Prozent.

Auch bei der Quote der gewonnenen Zweikämpfe steigerte sich das badische Zweitligateam: Von 41 Prozent nach einer Viertelstunde, über 43 Prozent beim Seitenwechsel, lautete diese Bilanz am Ende der Begegnung: 49,7 Prozent. Enorm war die Steigerung bei den Luftduellen. Nach mageren 30 Prozent nach einer halben Stunde, hatten die Karlsruher am Ende der Partie 53,3 Prozent der Kopfballduelle für sich entschieden.

Bei der Genauigkeit hapert es noch

Beeindruckend war auch die Anzahl der Schüsse, die durch KSC-Akteure abgefeuert wurden. 18 Schussversuche beweisen, dass jeder Spieler jede Möglichkeit nutzte, einen Treffer zu markieren. Dass nur fünf Schüsse das Bochumer Gehäuse trafen, ist verbesserungswürdig. 27,8 Prozent bei der Schussgenauigkeit ist kein beeindruckender Wert.

Moritz Stoppelkamp schoss fünf Mal und damit am häufigsten bei den Badenern. Dass der KSC dem VfL kaum Tormöglichkeiten gestattete, lag auch an den erfolgreichen Tacklings. 76,9 Prozent der Tackels führten zu einem KSC-Ballgewinn. Bochum spielte 472 Pässe, die Fächerstädter brachten es nur auf 296. Dass davon 60,1 Prozent beim Mitspieler landeten, war nicht sonderlich gut.

Bei den langen Pässen war die Bilanz noch weniger positiv. Nur 24,3 Prozent der so gespielten Bälle landeten beim Teamkollegen. Das KSC-Team spulte gute 116,94 Kilometer ab. Der lauffreudigste Akteur bei den Badenern? Wie eigentlich immer Grischa Prömel, dieses Mal mit 13,06 Kilometern. Prömel war zudem mit 32,49 Stundenkilometern schnellster Karlsruher Spieler.

Sprints legten die Karlsruher 225 hin, der VfL brachte es auf 205. Stürmer Diamantakos sprintete am häufigsten: 31 Mal. Diamantakos hatte zudem die beste Passquote mit 85,71 Prozent. Torschütze Stefan Mugosa brachte es auf diesem Gebiet nur auf 57,14 Prozent.

Hiroki Yamada spielte am meisten Foul: drei Mal. Prömel wurde am häufigsten gefoult: ebenfalls drei Mal. Die meisten Ballkontakte hatte Linksverteidiger Dennis Kempe. Der eingewechselte "Heimkehrer" Jonas Meffert brachte es auf drei Ballberührungen in zehn Minuten.