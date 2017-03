Dank eines spielerisch starken Auftritts hat sich der Karlsruher SC einen überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Hannover gesichert. ka-news hat sich im Anschluss an die Partie bei den Beteiligten umgehört.

Franck Kom: Wir haben das gemacht, was man machen muss um zu gewinnen. Während der Woche haben wir uns mental auf dieses Spiel vorbereitet und daher sind wir in der zweiten Halbzeit nicht in Bedrängnis gekommen. Es war nicht leicht, aber es ist Zuhause viel einfacher als auswärts, denn die Fans unterstützen einen. Was wir in Aue brauchen ist ein gutes Resultat. Wenn wir so spielen wie heute, dann ist das machbar.

Benedikt Gimber: Das ist heute ein traumhaftes Debüt gewesen. Wir wollten von der ersten Minute an und haben uns da super reingekämpft. Das war eine sensationelle Teamleistung. Der Trainer hat uns perfekt auf die Partie vorbereitet und hat uns klar gesagt, dass Mentalität Qualität schlägt. Heute haben wir eine Top-Mentalität an den Tag gelegt. Jeder hat heute 110 Prozent gegeben.

Enrico Valentini: Wir konnten am Montag gewisse Tugenden nicht auf den Platz bringen. Die haben wir heute auf den Platz gebracht und dann sieht man, was für eine Mannschaft wir sein können. Wir haben drei Punkte geholt, die waren enorm wichtig. Jetzt müssen wir darauf aufbauen.

Daniel Stendel: Mir fällt es etwas schwer die richtigen Worte zu finden. Das ist schon sehr enttäuschend, was wir heute an Leistung auf den Platz gebracht haben. Sicher sind wir etwas unglücklich in Rückstand geraten. Aber das darf nicht der Grund sein, so die Ordnung zu verlieren. Wir haben die Ruhe vermissen lassen, um ins Spiel zurückzukommen. Der KSC hat das ordentlich gemacht. Durch das 1:0 sind die Zuschauer aufgewacht, waren wie ein 12. Mann. Wir haben es vermissen lassen, was wir an Leidenschaft und Wille schon mehrfach in dieser Saison bewiesen haben. Damit können wir uns nicht abfinden. So dürfen und werden wir uns nicht noch einmal präsentieren.

Mirko Slomka: Wir sind froh über die zu erwartende Reaktion der Mannschaft. Es war die passende Reaktion. Heute hatten wir eine andere Mentalität, eine bessere Einstellung und vor allem insgesamt ein viel besseres Positionsspiel als am Montag. Die Jungs können ein Stück weit stolz auf ihre Leistung sein.