Die Sorgenfalten beim Karlsruher SC werden nicht kleiner. Einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr) ereilte Trainer Mirko Slomka ein weiterer personeller Rückschlag. Insgesamt müssen die Badener damit an diesem Spieltag auf zehn Akteure verzichten!

Entsprechend flüchtete sich Slomka am am Donnerstagvormittag schon etwas in Galgenhumor: "Wer hat noch ein Trikot daheim?" Dabei schaute er nicht nur in die Runde der Medienvertreter, sondern auch Ex-Profi und Manager Oliver Kreuzer sowie Teammanager Burkhard Reich an. Kurz vor der Pressekonferenz hatte ihn die Nachricht ereilt, dass in Nürnberg auch Matthias Bader nicht zur Verfügung steht. Er wird von einer Viruserkrankung außer Gefecht gesetzt.

Schon bekannt war das Fehlen der gesperrten Spieler Franck Kom, Jordi Figueras und Dimitris Diamantakos sowie die Verletzungen von Dennis Kempe (Zerrung), Boubacar Barry (Hüfte), Grischa Prömel (Ödem am Wadenbein) und Moritz Stoppelkamp (Muskelfaserriss). Manuel Torres und Erwin Hoffer als Langzeitverletzte spielen ohnehin derzeit keine Rolle in den Planungen.

KSC hofft auf kein schnelles Urteil im Fall Figueras

Slomka steht damit vor der großen Herausforderung, die richtige Formation für Nürnberg zu finden. "Es wird eine komplett neue Mannschaft auflaufen", weiß der KSC-Coach. Er wiederholte zugleich noch einmal die Herausforderung, in Nürnberg dennoch defensiv gut zu stehen und "möglichst ohne Gegentor" zu bleiben. Nach vorne boten sich für den KSC zuletzt schon immer wieder Chancen.

Doch nicht nur die personellen Probleme vor dem Nürnberg-Spiel sind Gesprächsthema. In dieser Woche kamen die Probleme rund um Verteidiger Jordi Figueras wieder neu auf den Tisch. Dem Spanier droht in der Heimat wegen möglicher Spielmanipulation eine zweijährige Haftstrafe. Diese zumindest fordert die Staatsanwaltschaft.

Beim KSC ist man um Ruhe bemüht. Slomka betont, dass man sich nun um den Spieler kümmern müsse und schauen, wie er die neue Entwicklung verkraftet: "Wir dürfen ihn jetzt nicht alleine lassen." Kreuzer dagegen äußert mehrfach die Hoffnung, dass man zumindest im Saisonendspurt weiterhin Ruhe hat. "Was dann passiert, wird man sehen", so der Manager.