Der Karlsruher SC steuert nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim weiter dem Abstieg entgegen. Zehn Punkte Rückstand sind es nun bereits zum Relegationsplatz. ka-news hat sich nach der Partie des 29. Spieltags bei den Beteiligten umgehört und ist auf Stimmenfang gegangen.

Dennis Kempe: Ich bin ein bisschen sprachlos. Du investierst richtig viel, aber du bekommst diesen Ball einfach nicht über die Linie. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Das ist Wahnsinn. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Ich bin weit davon weg zu sagen: Jetzt machen wir hier ein bisschen La Paloma und es ist kein Zug mehr drin. Das sind wir uns jetzt selbst schuldig, da muss jeder Profi genug sein und auch an seinen eigenen Ehrgeiz appellieren, um es vernünftig durchzuziehen. Wir wollen noch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Was dann am Ende dabei herauskommt, das müssen wir sehen. Wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, müssen wir garnicht auf andere hoffen.

Fabian Reese: Wir haben vieles in die Waagschale geworfen, hatten das letzte Quäntchen Glück aber nicht und den letzten Ball nicht mit 100 Prozent Willen getroffen. Dann bekommen wir ein Tor, das sehr unglücklich ist - in einer Phase, in der wir eigentlich das Tor machen müssen. Das ist natürlich doppelt bitter. Natürlich haben wir manchmal unglückliche Entscheidungen getroffen. Aber wir haben gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können. Wir haben uns nicht belohnt, obwohl wir genug Chancen für zwei bis drei Tore hatten. Aber keiner macht das absichtlich, jeder hat sein bestes gegeben. Der Pfostentreffer ist symptomatisch für unsere Situation. Wir müssen einfach weitermachen. Auf der Leistung heute kann man aufbauen, auch wenn sich die Schlinge immer weiter zuzieht.

Benedikt Gimber: Nach so einem Spiel ist es schwer Worte zu finden. Wir sind die spielbestimmende Mannschaft und bekommen den Ball einfach nicht im Tor unter. Wir schauen aber nicht auf die Tabelle, sondern von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann schauen wir am Ende, wo wir stehen. Ich finde wir haben die ganzen 90 Minuten Kontrolle über das Spiel gehabt und sind immer wieder gefährlich geworden. Nur der Ball wollte nicht ins Tor.

Frank Schmidt: Man hat und deutlich angemerkt, dass wir acht Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Wir hatten Probleme ins Spiel reinzukommen, der KSC hat versucht Druck zu machen. Wir waren oft gebunden in der Defensive, konnten die Bälle nicht so sichern und halten, dass wir uns Torchancen erarbeiten. Von daher war es auch schwer für uns. Wir hätten es sicherlich ein bisschen einfacher haben können. Wir hatten eine große Möglichkeit in der ersten Halbzeit mit dem Kopfball von Norman Theuerkauf. Ich glaube da war das Tor ziemlich leer. Auch der KSC hatte da schon seine Möglichkeiten. So war es in der zweiten Halbzeit ein Spiel, in dem man einen Zitterfuß hatte. Es war nicht so einfach, das aus den Knochen zu schütteln, der Rucksack war voll. Das hat man meiner Mannschaft deutlich angemerkt. Ich finde da hat der Gegner viel befreiter gespielt und hat uns da vor große Probleme gestellt. Aber heute haben wir das Glück gehabt, das wir in den letzten Wochen nicht hatten. Heute machen wir das Tor und bringen es mit Glück und Geschick über die Zeit.

Marc-Patrick Meister: Ich glaube dass unser Rucksack im Moment sehr, sehr voll ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen voller als von der Mannschaft, die jetzt acht Spiele keinen Dreier mehr eingefahren hat. Das kann sich jeder denken. Es sind zum großen Teil alles junge Kerle, die da draußen für ihre Sache gerade stehen. Ich kann nur sagen: Die Mannschaft lebt, die Junges wollen und ich denke, das hat heute jeder iim Stadion gesehen. Ich habe mich eben bei der Mannschaft bedankt, für den Auftritt. Wir waren letzte Woche in Stuttgart vor allem im Angriff sehr stumpf und mit wenig Durchschlagskraft. Ich denke man konnte sich ein Stück weit ein Bild davon machen, woran wir unter der Woche gearbeitet haben. Die Torchancen waren da, jetzt haben wir nicht genetzt. Jetzt sind wir vermutlich genauso weit und so fühlt es sich auch an. Es ist relativ still in der Kabine. Ich kann sehr viel anfangen mit unserem Auftritt, bis auf die Tatsache, dass unser Gegner effektiver war. Unterm Strich verlieren wir das Spiel und entsprechend müssen wir heute erst einmal durchschnaufen.