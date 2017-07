Es ist ein Gefühl, dass der Karlsruher SC in dieser Saison wohl häufiger erleben wird: Die Badener reisen als klarer Favorit zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching (Freitag, 19 Uhr). Im Kampf um den ersten Sieg in der dritten Liga kann sich die Mannschaft dabei auf große Unterstützung von den Rängen verlassen.

Mit gerade einmal 2.500 Zuschauern rechnet Unterhaching im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison. Beeindruckend: Fast die Hälfte wird aus Karlsruhe kommen! Der KSC sprach am Donnerstag von 1.000 Fans, die den Weg in Richtung München auf sich nehmen. "Wir wollen es zum Heimspiel machen", formuliert Angreifer Anton Fink, der selbst in der Saison 2008/2009 ein Jahr lang bei der Spielvereinigung kickte. Zugleich warnt er: "Wir wissen was uns erwartet." Er meint damit, was sein Trainer Marc-Patrick Meister kurz zuvor auf der obligatorischen Pressekonferenz verkündet hat: Uns erwartet sehr viel Intensität, viel Kampf und Gegenwehr."



Noch einmal ein Auftritt wie gegen Osnabrück in der ersten Halbzeit soll auf jeden Fall vermieden werden. "Wir müssen uns daran erinnern, was in der zweiten Halbzeit war und versuchen daran anzuknüpfen", so Meister. Genauer gesagt: "Wir haben sehr viel nach vorne verteidigt, wenn der Gegner den Ball hatte. Dadurch waren Ballgewinne da, das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt. Wir haben uns auch viel mehr bewegt und mutiger und entschlossener agiert." Vor allem den Mut bewertet Meister als Schlüssel. Diesen gilt es nun einfach über 90 Minuten zu zeigen.



Dabei vertraut der KSC-Coach auf den selben Kader wie im Auftaktspiel. Für Oskar Zawada, der in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen hatte, dann aber von einem Virus erwischt wurde, kommt demnach das Spiel laut Meister noch zu früh. "Er hat gute Trainingseinheiten gemacht, wir schauen einfach, dass wir ihn stabil bekommen."

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet, da in der ursprünglichen Version eine falsche Anstoßzeit zu lesen war.