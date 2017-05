vor 11 Stunden Florian Kaute Karlsruhe "Kriegsbanner" bei KSC-Spiel: Dresdner Ultras erklären sich

Am vergangenen Wochenende sind hunderte Dynamo Dresden-Fans in Camouflage-Look durch die Stadt gezogen. Mit einem Banner wurde dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) der Krieg erklärt. Nun erklären die Ultras Dynamo in einem Standpunkt, was mit der Aktion bewirkt werden sollte.