vor 8 Stunden Karlsruhe Kinsombi geht: KSC muss umplanen - für Braunschweig und die Zukunft

Es ist das letzte Spiel für den Karlsruher SC in der zweiten Liga. Am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) geht es zu Eintracht Braunschweig. Doch statt der 90 Minuten gegen die Niedersachsen gibt es einige Personalentscheidungen, die in den Mittelpunkt rücken.