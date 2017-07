Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) steht das erste Pflichtspiel für den Karlsruher SC an. Im heimischen Wildparkstadion wird sich dann gegen den VfL Osnabrück zeigen, ob die Blau-Weißen ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Die Euphorie rund um den Verein ist riesig: 2.500 Zuschauer beim Saisonauftakt, 20.000 Besucher beim Familientag - der KSC kann sich über breite Unterstützung in der Region freuen. Allerdings spiegelt sich das noch nicht ganz in den Zuschauerzahlen wider: Bislang haben die Badener lediglich 9.000 Tickets verkauft, davon rund 6.000 Dauerkarten (Saison 2016/17: 7.500 Dauerkarten).

Das Fest läuft KSC-Heimspiel den Rang ab

Entsprechend rührten die Verantwortlichen am Mittwoch bei der obligatorischen Jahres-Pressekonferenz noch einmal die Werbetrommel. "Die Mannschaft hätte mehr Zuschauer verdient", meint Sportdirektor Oliver Kreuzer angesichts der aktuell erwarteten 12.000 Besucher. Doch Das Fest scheint den Verantwortlichen wohl doch einen größeren Andrang zu verderben.

In diesem Zusammenhang betont Geschäftsführer Helmut Sandrock zugleich noch einmal, dass der KSC aufgrund der Spielplangestaltung auf jeden Fall mit einem Heimspiel begonnen hätte. Dass es letztlich das Eröffnungsspiel wurde, sei auf Wunsch des DFB passiert. "Wir haben nur wenig Einfluss auf die Spielplangestaltung." Das Festival sei durchaus bekannt gewesen, "es war aber auch nicht so, dass es sich unverträglich gegenüber gestanden hätte", so Sandrock.

Meister setzt auf Defensive und Standards

Bei Trainer Marc-Patrick Meister und seinen Spielern richtet sich die Konzentration derweil vollkommen auf Freitagabend und einen guten Saisonauftakt. Man werde alles für einen positiven Auftakt tun, betonte der Coach am Mittwoch in den Räumen von Hauptsponsor "Klaiber Markisen" in Forst mehrfach.



Meister hat einen klaren Plan, wie seine Mannschaft auftreten soll: "Wir wollen die Initiative ergreifen. Die Mannschaft hat die Anlage, dass wir viel den Ball haben. Über allem steht die defensive Stabilität. Wenn man in der Defensive einen guten Job macht und das Spiel weit weg vom eigenen Tor hält, dann bekommt man das gut hin. Wir wollen schauen, dass wir einen kleinen Torschnitt bekommen - was die Gegentore anbelangt. Das soll uns auszeichnen, gepaart mit dem Thema Standard-Situation nach vorne."



Er geht das Unterfangen direkter Wiederaufstieg "optimistisch, aber auch realistisch" an. "Auf Freitag bezogen: Osnabrück kann auch kicken", so Meister mit einem Augenzwinkern. Ein Selbstläufer wird die Saison nicht, wie Kapitän Kai Bülow betont: "Die Mannschaft ist richtig gespannt auf das Spiel. Wir wollen zeigen, was wir in der Vorbereitung gemacht haben."

Kapitän Bülow: "Am Ende der Saison wollen wir ganz oben sein"

Zugleich richtet er eine Bitte an die Fans: "Wir haben viele neue Spieler im Kader. Wir geben natürlich immer unser Bestes, das ist keine Frage. Wir bitten einfach nur darum, dass wenn es zum Anfang gut laufen sollte und viele Punkte eingefahren werden, es nicht zu euphorisch wird. Wenn es zum Anfang den ein oder anderen Rückschlag geben sollte, dass man dann nicht nervös wird. Wir haben 38 Spiele, das ist eine lange Zeit. Am Ende der Saison wollen wir ganz oben sein."



Die zweite Liga ist ganz klar das Ziel. Denn dort lässt sich eben auch Geld verdienen. Das zeigt sich schon allein in den TV-Einnahmen. Wäre der KSC nicht abgestiegen, bekäme er aus diesem Geldtopf elf bis 12 Millionen Euro. So sind es tatsächlich nur 700.000 Euro. Der Lizenzspieler-Etat wurde in der Folge für diese Saison auf fünf Millionen Euro zusammengestrichen.



Damit sind die Badener trotzdem noch einer der finanzkräftigeren Klubs der 3. Liga. Wie Sandrock ausführt, betrug der Durchschnittsetat in der Vergangenheit zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro.