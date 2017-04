Es war spielerisch einfach zu wenig, was der Karlsruher SC am Dienstagabend bot. Entsprechend kamen die Blau-Weißen nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen die Würzburger Kickers hinaus.

Wirklich viel tat sich auf dem Rasen im Wildparkstadion nicht. Gefahr nach vorne entwickelten beide Teams nicht. Ein verzogener Schuss von Patrick Weihrauch in der sechsten Spielminute war lange Zeit die beste Chance. Nach rund 25 Minuten hätte sich ein Freistoß von Valdet Rama zu einer gefährlichen Situation entwickeln können, nachdem David Pisot diesen per Kopf verlängerte.

Doch auch dieser Ball wurde leichtfertig vergeben. Bitter allerdings für die Badener, dass Enrico Valentini kurz zuvor Gelb gesehen hatte. Es ist die fünfte Verwarnung für den Verteidiger in dieser Saison - er fehlt damit am Sonntag gegen den VfB Stuttgart.

Beim KSC gelang kaum etwas nach vorne - und doch gingen die Hausherren in der 40. Spielminute in Führung! Jonas Meffert bekam auf der linken Seite den Ball. Eigentlich sah es so aus als wolle er den Ball in den Strafraum flanken. Doch das Spielgerät flog immer weiter und landete plötzlich über Würzburgs Torwart Jörg Siebenhandl hinweg im Tor.

Die Freude hielt nur kurz, denn kurz nach dem Seitenwechsel fiel der 1:1-Ausgleich für Würzburg. Rico Benatelli war der Schütze (51. Spielminute). Vom KSC kam nach dem Gegentreffer kaum Gegenwehr. Auf eine richtige Torchance warteten die 12.710 Zuschauer im Wildparkstadion weiterhin.

Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde es dann kurz hitzig auf dem Rasen. Nach einem Foul kassierte Rico Benatelli erst Gelb-Rot, kurz darauf fiel der eingewechselte Stefan Mugosa im Strafraum. Einen Strafstoß bekamen die Karlsruher aber nicht. Dafür aber konnte in der 80. Minute eine Torchance notiert werden, als Ylli Sallahi dem Würzburger Torwart in die Arme spielte.

In der 90. Minute ereignete sich noch eine weitere Chance zum Sieg. Einen Freistoß von Sallahi konnte der Torwart nicht festhalten, Kinsombi kam aber nicht richtig hinter den Ball. So musste sich der KSC letztlich mit dem Punkt begnügen - zu wenig im Abstiegskampf. Am Sonntag (13.30 Uhr) muss der Tabellenletzte jetzt in die Landeshauptstadt zum Derby gegen den VfB Stuttgart.

Aufstellung Karlsruher SC: Orlishausen - Mavrias, Thoelke, Kinsombi, Sallahi - Krebs, Meffert (60. Kom) - Valentini, Marvin Mehlem (60. Diamantakos), Yamada - Kamberi (77. Mugosa).

Würzburger Kickers: Siebenhandl - Schoppenhauer, Pisot, Junior Diaz - Weihrauch (87. Nagy), Taffertshofer, Fröde, Ernst (54. Daghfous) - Benatelli - Soriano, Rama (54. Kurzweg).