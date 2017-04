Nach dem großen Derby in Stuttgart wartet ein kleines baden-württembergisches Duell auf den Karlsruher SC. Am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) kommt der 1. FC Heidenheim ins Wildparkstadion. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Wenn der aktuell Tabellensiebte aus Heidenheim in den Wildpark kommt, dann wissen die Hausherren ganz genau, was auf die zukommt. KSC-Coach Marc-Patrick Meister jedenfalls beschreibt sie als "kampfstarke und körperlich starke Mannschaft - mit einigen 'Büffeln' drin".

Zuletzt wollte es bei der Mannschaft von Frank Schmidt allerdings nicht mehr so wirklich rund laufen. Seit acht Spielen ist Heidenheim ohne Sieg. Den letzten Dreier holte der KSC-Gegner am 11. Februar beim 2:0-Auswärtserfolg in Würzburg. Nur vier Punkte wurden seither eingesammelt, zuletzt beim torlosen Remis daheim gegen Bochum. Es war bereits das elfte Spiel in dieser Saison, in der Heidenheim ohne Gegentreffer blieb.

Rekordspieler Schnatterer vor achtem Duell mit Ex-Klub

Ebenfalls auffällig: Gerät Heidenheim in Rückstand, dann ist dem Gegner eigentlich fast schon mindestens ein Punkt sicher. Erst einmal in dieser Saison konnte der FCH eine Partie noch drehen. Die Marschroute für den KSC dürfte also klar sein - auch weil Heidenheim im Wildparkstadion noch nie gewinnen konnte. Bislang gab es in der Fächerstadt bei Zweitligaduellen zwei Unentschieden.

Insgesamt standen sich der KSC und der FCH bislang sieben Mal im Profifußball gegenüber. Im Hinspiel feierte Heidenheim hier den ersten Pflichtspielsieg gegen die Badener überhaupt (2:1). Bei allen Duellen für den FCH auf dem Platz: Marc Schnatterer. Der Heidenheimer Rekordspieler (96 Zweitliga-Einsätze) kam 2008 aus der zweiten Mannschaft des KSC. In dieser Saison erzielte er bereits zehn Tore für den Tabellensiebten, ist damit treffsicherster Akteur der Schmidt-Elf.

Ebenfalls eine Karlsruher Vergangenheit hat Denis Thomalla. Der gebürtige Pforzheimer trägt seit Anfang 2016 das Heidenheimer Trikot. Zunächst ausgeliehen von Lech Posen (Polen), wechselte er im Sommer fest zu den Württembergern. Den KSC verließ Thomalla bereits in der Jugend, als er 2010 aus der A-Jugend den Sprung nach Hoffenheim wagte. So ganz den Durchbruch geschafft hat er aber noch nicht.

In 41 Spielen für Heidenheim gelangen lediglich sieben Tore und drei Vorlagen. In dieser Saison traf er sogar nur zwei Mal - an den ersten beiden Spieltagen. Der Stürmer steht damit sinnbildlich für die Probleme des FCH. Denn trotz Platz sieben sollte dringend wieder einmal ein Erfolg her, der Vorsprung auf den Relegationsrang ist nämlich auf sechs Punkte zusammengeschrumpft.