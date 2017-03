Wenn der Vorletzte einen Aufstiegskandidaten empfängt, sind die Vorzeichen klar. Dennoch hofft der Karlsruher SC am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) auf eine Überraschung, wenn Hannover 96 in den Wildpark kommt. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Die Bilanz von Hannover kann sich nach 22 Spieltagen sehen lassen. Schlechter als Platz sechs am fünften Spieltag stand der Absteiger nie. Seit dem 13. Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel konstant auf einem der vorderen drei Ränge, seit sechs Partien sogar auf einem direkten Aufstiegsplatz. Hannover 96 wird damit den Erwartungen gerecht, zweitstärkste Kraft hinter dem Klub aus dem Talkessel zu sein.

Besonders die Heimstärke mit nur einer Niederlage ist beachtlich. Vor eigenem Publikum ist auch die Defensive besonders stabil (neun Gegentore). In der Fremde wackelt die Hintermannschaft da schon etwas mehr (18). Mit den insgesamt 27 Gegentreffern stellt man die schlechteste Defensive im oberen Tabellendritte. Dennoch musste sich Hannover nur drei Mal ohne Zählbares im Gepäck auf die Heimreise machen. Der Lohn: insgesamt 42 Punkte.

Wichtigster Faktor im Spiel der Niedersachsen ist Martin Harnik. Der Angreifer erzielte bereits zwölf Tore, ist damit Nummer drei der Zweitliga-Torschützenliste. Sturmpartner Kenan Karaman traf ebenfalls bereits sechs Mal. Das macht zusammen 18 Treffer – damit trafen die beiden zusammen einmal öfter in die gegnerischen Maschen als die gesamte KSC-Mannschaft! Karaman netzt dabei auffällig gerne auf gegnerischen Plätzen. Fünf seiner Treffer machte er in der Fremde.

KSC gegen St. Pauli Alle Bilder

Allerdings musste Hannover zuletzt etwas überraschend einen Punkt gegen Bielefeld abgeben, kam nicht über ein 2:2 hinaus. In der Rückrundentabelle liegt Hannover mit zehn Punkten auf Platz vier. Hier ist noch etwas Steigerungspotenzial, soll die direkte Rückkehr ins Oberhaus tatsächlich gelingen. Der KSC sollte sich bemühen, möglichst schnell ein Tor zu erzielen. In der ersten Halbzeit liegt die Schwäche der Gäste. Schon sieben Mal lag die Stendel-Truppe zur Halbzeit in Rückstand. Allerdings – und das ist weniger gut – gelang es Hannover auch schon in acht Spielen nach Rückstand noch zu punkten.

Das Hinspiel gewann Hannover knapp mit 1:0. Auch dieses Mal haben die Gäste klar die Favoritenrolle inne. Doch wer weiß, was sich Mirko Slomka für das Aufeinandertreffen mit seiner alten Liebe einfallen lässt. Ein Sieg wird für den Coach mal wieder Zeit. Sowohl aus KSC-Sicht als auch für die eigene Bilanz gegen die Niedersachsen. Letztmals schlagen konnte er H96 nämlich am 24. November 2007 beim 3:2-Auswärtserfolg des FC Schalke 04.