In der Englischen Woche muss der Karlsruher SC am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. ka-news hat das Nachwuchsteam etwas genauer unter die Lupe genommen.

Die Karlsruher sind zu einem Sieg verdammt, um einen Fehlstart in die Saison zu vermeiden. Ganz anders dagegen die Situation bei den Hausherren: Werders U23 kann mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen durchaus zufrieden sein. Es hätte sogar noch mehr sein können, denn in Würzburg schnupperte die Mannschaft von Florian Kohfeldt lange an einem Dreier. Erst in der 84. Minute musste Bremen den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Zum Auftakt gab es einen 3:0-Erfolg gegen Unterhaching.

Mit Aycicek zum Klassenerhalt?

Macht Bremen so weiter, dürfte das große Ziel Klassenerhalt früher erreicht werden als in der Vorsaison. Da musste bis zum letzten Spieltag gezittert werden. Dreh- und Angelpunkt im Spiel ist Levent Aycicek.

Dieser hat keine Zukunft mehr im Bundesligateam, ist auf Vereinssuche. Mindestens die zweite Liga soll es sein. Bislang war kein passendes Angebot dabei, so lange hilft Aycicek eben bei der letzten verbliebenen U23 in der 3. Liga aus und versprüht viel Spielfreude. Er hat auch die Qualität, eine Defensive auszuhebeln.

Letzte verbliebene U23-Mannschaft in Liga drei

Dass der KSC hier durchaus Schwachstellen hat, zeigte sich am Freitag gegen Unterhaching. Dies sah auch Mirko Votava, der als Scout nach Bayern gereist war. Neben Aycicek gilt es hier Mittelstürmer Rafael Kazior im Blick zu haben. Wobei der Einsatz des 34-Jährigen durchaus fraglich ist. Sein Problem: das Alter. Er belastet die Ü23-Regel. Bremen darf nicht mehr als drei Spieler einsetzen, die das 23. Lebensjahr vollendet haben.

Nach der Gesichtsverletzung von Torwart Eric Oelschläger am Sonntag gegen Würzburg, wurde der 38-jährige Tobias Duffner zur Halbzeit für ihn eingewechselt, Kazior musste daraufhin ebenfalls in der Kabine bleiben. Darf am Mittwoch erneut Duffner ran, bleibt abzuwarten, auf wen von den älteren Spielern Kohfeldt setzt. An seinem bewährten 4-2-3-1-Spielsystem dürfte der Coach aber wohl festhalten.

Es ist übrigens das erste Mal, dass der KSC im Schatten des Weser-Stadions auf Platz 11 antritt. Bei der Premiere soll der Knoten endlich platzen. Doch einfach wird das sicher nicht.

