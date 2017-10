Der Karlsruher SC hat daheim den nächsten Dreier eingefahren und den 1. FC Magdeburg 1:0 (1:0) bezwungen. ka-news hat sich in der Folge bei den Beteiligten umgehört.

Marcel Mehlem: Ich denke jetzt weiß mittlerweile jeder, was für eine Macht wir daheim sind. Das ist jetzt das vierte Spiel, das wir in Folge gewinnen - so kann es weitergehen. Jetzt müssen wir diesen Schwung auch noch auswärts mitnehmen - dann wird das alles. Ich selbst bin in der Zwischenzeit so weit, dass ich einen Fehler im Spiel gut verarbeiten kann. Das hätte ich vor vier, fünf Wochen vielleicht noch nicht. Ich hole mit meine Stärke durch gewonnene Zweikämpfe. Wenn ich erst einmal ein, zwei gewonnen habe, dann läuft es einfach.

Anton Fink: Aufgrund der zweiten Halbzeit, geht der Sieg unterm Strich in Ordnung. Wir haben wieder zu Null gespielt. Das sollte die Basis sein für das nächste Spiel in Rostock, damit wir dort endlich mal einen Dreier holen.

Marvin Wanitzek: Wir müssen es einfach mal schaffen, den Sack früher zu zu machen und unsere Chancen konsequenter zu nutzen. Wir müssen den ein oder anderen Konter einfach ruhiger ausspielen. Klar freuen wir uns heute über den Sieg, aber die Gedanken gehen schon Richtung Rostock. Dort wollen wir endlich einmal die Euphorie von den Heimspielen nutzen und über 90 Minuten Konstanz auftreten, um die drei Punkte mitzunehmen. Von meinen Fernschuss-Toren war das mit eines meiner schönsten. Letztes Jahr habe ich auch einmal eines gemacht aus 35 Metern. Der Ball war leicht abgefälscht, das hat die entscheidende Änderung gegeben. Durch die Flugkurve war der Ball unhaltbar.

Alois Schwartz: Ich bin richtig stolz auf die Truppe, wie sie sich da reingehauen hat. Wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, haben wir verdient gewonnen. Wir gehen mit einem Sonntagsschuss am Sonntag in Führung, in der zweiten Halbzeit haben wir riesige Konterchancen. Uns fehlt einfach die richtige Entschlossenheit, der richtige Pass und die Ruhe, um das entscheidende zweite Tor zu machen. Magdeburg hat es mit hohen Bällen versucht. Selbst die Einwürfe waren wie Freistöße. Da mussten wir die ganze Zeit hellwach sein.