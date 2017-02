Zweiter Rückrundenspieltag, erste Auswärtsfahrt für den Karlsruher SC und Mirko Slomka. Am Sonntag treten die Badener beim VfL Bochum an. ka-news hat den Gegner im Vorfeld etwas unter die Lupe genommen.

Vom kommenden Gegner konnten sich die Karlsruher problemlos ein Bild machen. Bereits am Freitagabend ist der VfL in die zweite Halbserie gestartet. Während der KSC durch das 3:2 gegen Bielefeld richtig Schwung aufnahm, mussten die Bochumer als Gast des FC Union Berlin dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Obwohl Tim Hoogland seine Farben in der ersten Halbzeit per Kopfballtreffer in Führung brachte hieß es am Ende 1:2 gegen den VfL.

Mit der sechsten Saisonpleite bleibt der VfL auf Rang elf stehen (22 Punkte), fünf Zähler vor den Karlsruhern. Entsprechend sind am Sonntag wieder Punkte eingeplant. Zum einen um den Abstand auf die gefährliche Tabellenregion zu halten, zum anderen soll aber auch eine besondere Bilanz verteidigt werden: Bochum ist in dieser Saison im eigenen Stadion noch ungeschlagen! Die letzte Pleite im Ruhrstadion musste am 8. Mai 2016 gegen Braunschweig (2:3) hingenommen werden.

VfL mit einigen Personalsorgen

Allerdings hat das Team von Gertjan Verbeek in dieser Spielzeit auch erst fünf Siege feiern können. Großes Manko ist die Defensive. Der VfL kassierte in 18 Spielen schon 30 Treffer. 25 Mal ging der Ball ins gegnerische Netz. Am treffsichersten sind dabei Mittelstürmer Peniel Mlapa (sechs Tore) und Johannes Wutz (fünf). Insgesamt kann der Saisonverlauf aber als enttäuschend bezeichnet werden. Immerhin hatte man sich vorgenommen am oberen Tabellenbereich dranzubleiben und wollte mit Sicherheit den fünften Platz aus der Vorsaison bestätigen.

Auf dem Transfermarkt blieben die Bochumer in der Winterpause dennoch recht ruhig. Gökhan Gül und Arvydas Novikovas verließen den VfL, Mittelfeldtalent Vitaly Janelt kam auf Leihbasis von RB Leipzig ins Ruhrgebiet, ebenso U17-Nationalspieler Rafael York aus Schweden.

Vor dem Duell mit dem KSC haben die Bochumer ein paar personelle Sorgen: Timo Perthel (Rotsperre), Jannik Bandowski (Fußverletzung), Thomas Eisfeld (Knieverletzung) und Kevin Stöger (Kreuzbandriss) stehen allesamt nicht zur Verfügung.

Slomka mit starker Bilanz

Das erste Kräftemessen gegen den KSC in dieser Saison endete mit einem 1:1-Remis. Interessanter ist der Vergleich von Slomka mit dem VfL und gegen Kollege Verbeek. Der jetzige KSC-Coach traf in der Vergangenheit viermal auf Bochum, drei Duelle gewann er. Zweimal standen sich Slomka und Holländer Verbeek gegenüber. Auch hier spricht die Bilanz für den Karlsruher, der vier Punkte einsammelte.