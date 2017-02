Den Karlsruher SC führt die nächste Reise am Montagabend nach Hamburg zum FC St. Pauli (Anpfiff 20.15 Uhr). Die Badener erwartet eine lautstarke Kulisse, in der sie erneut mit einer veränderten Startformation antreten müssen.

Grund hierfür ist die Gelbsperre für Frank Kom. Dazu droht Enrico Valentini auszufallen. Am Freitag konnte der 28-Jährige nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, nachdem er sich am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin erneut verletzte. "Wir müssen den morgigen Tag abwarten", so Trainer Mirko Slomka auf der obligatorischen Pressekonferenz im Vorfeld eines Spieltages.

Immerhin hat er mit Hiroki Yamada und Grischa Prömel, die beide jüngst gesperrt zusehen mussten, starke Alternativen in der Hinterhand. Weiterhin nicht zum Einsatz kommen die Langzeitverletzten Ylli Sallahi, Florian Kamberi und Manuel Torres.

KSC - Union Berlin Alle Bilder

Martin Stoll, Oskar Zawada, Boubacar Barry und Gaetan Krebs sammeln am Samstag bei der U23 in der Oberliga Spielpraxis. "Was aber grundsätzlich nicht ausschließt, dass sie am Montag dabei sind", so Slomka.

Gastgeber St. Pauli rechnet am Montagabend mit 29.000 Besuchern. 1.200 Fans nehmen die Reise aus Karlsruhe auf sich. Eine durchaus beachtliche Zahl angesichts der Anstoßzeit. Den KSC erwarte eine "Atmosphäre, die speziell und besonders ist", wie Slomka betont. Diesen Druck gelte es auszuhalten. Immerhin trifft der KSC auf einen direkten Tabellennachbarn und will auch weiterhin auf einem Nicht-Abstiegsplatz bleiben.