Einfacher werden die Aufgaben für den Karlsruher SC nicht, um den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Am Sonntag (14 Uhr) geht es zur defensivstärksten Mannschaft der Liga, dem FC Hansa Rostock.

"Wir reden immer viel. Letztlich ist es wichtig, was wir auf den Rasen bringen", will Mittelfeldantreiber Marvin Wanitzek im Vorfeld nicht viele Worte verlieren. Er möchte Taten sprechen lassen und im Ostseestadion überzeugen. Das sieht auch Cheftrainer Alois Schwartz so, um "vielleicht gerade bei der Mannschaft, die die wenigsten Gegentore kassiert hat, die ersten drei Punkte" mitzunehmen.

Neun Gegentreffer kassierte Rostock bislang, hielt sich schon in sieben Partien schadlos. Dies sorgt dafür, dass die Hanseaten konstant in der oberen Tabellenhälfte stehen.

Ob Schwartz vor dem 15. Spieltag personelle Änderungen in der Startformation unternimmt, ließ er am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz noch offen. Jonas Föhrenbach musste am Vortag aufgrund einer Erkältung aussetzen, ist aber nun wieder fit. Auch andere kleine Blessuren seien nicht nennenswert.

Wenn überhaupt, dann könnte es wohl wieder einen Wechsel bei den Offensivkräften geben. Denn dort müsse man häufiger etwas unternehmen, wie Schwartz erklärt, weil mehr gelaufen wird, "da braucht man öfter frische Leute". Dazu sei der Kader insgesamt leistungsmäßig enger zusammengerückt, was dem Coach mehr Alternativen gebe. "Mal schauen, wie ich mich in Rostock entscheide", so Schwartz und fügt lächelns hinzu: "Ich hoffe richtig."