KSC reist in den Löwen-Käfig: Slomka baut auf Mugosas Tipps

Die Stimmung beim Karlsruher SC ist vor dem dritten Rückrundenspiel locker und gelöst. Eine perfekte Ausgangslage vor der Auswärtsreise zum TSV 1860 München (Sa. 13 Uhr).

Es ist das Duell, das bereits im Vorfeld durch die Personalie Stefan Mugosa für Aufsehen gesorgt hat. Dieser darf am Samstag nicht gegen seine alten Mannschaftskollegen antreten, sonst droht dem KSC eine Millionen-Strafe . Eines konnten die "Löwen" allerdings nicht verhindern: Trainer Mirko Slomka konnte sich die Einschätzung seines Angreifers über das Team holen.

Bei der Gegnerbeobachtung stützt sich der Coach dabei klar auf das letzte Ligaspiel gegen Bielefeld. Das Pokalaus der "Löwen" am Mittwochabend sahen die Karlsruher Verantwortlichen im TV, wollen es aber nicht zu hoch hängen. "Das hatte nach 25 Minuten nichts mehr mit Fußball zu tun", so Slomka über das Duell gegen Drittligist Lotte und die Platzverhältnisse.

Dennoch werde das Aus im Pokalwettbewerb sicher nicht dazu beigetragen haben, dass die Münchner voller Selbstvertrauen und Spielfreude in der heimischen Allianz-Arena vor erwarteten 18.000 Zuschauern antreten werden. Bereits jetzt haben sich 1.500 KSC-Anhänger ein Ticket gesichert, rund 2.000 Badener werden laut Vereinsschätzung letztlich zur Unterstützung mit nach Bayern reisen.

Daheim bleiben dagegen neben den Langzeitverletzten Manuel Torres, Florian Kamberi und Gaetan Krebs an diesem Wochenende auch Boubacar Barry (Entzündung im Knie) sowie Martin Stoll und Ylli Sallahi, die beide erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. Dennis Kempe brummt eine Gelbsperre ab. Wer ihn ersetzt, ließ Slomka am Donnerstag noch offen, grenzte den Kandidatenkreis aber auf Enrico Valentini und Neuzugang Benedikt Gimber ein.