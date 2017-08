Es gibt durchaus angenehmere Auswärtsfahren für einen Mittwochabend, doch der Karlsruher SC muss es nehmen, wie es ist. So geht es am 3. Spieltag (Anpfiff 19 Uhr) zu der zweiten Mannschaft von Werder Bremen.

Dieses Spiel ist ein ungewöhnliches für die 3. Liga, denn die U23 der Bremer tragen ihre Heimspiele nicht in einem schmucken Stadion aus, sondern auf einem Nebenplatz. Es hat schon etwas Symbolisches: Denn Von Platz 11 ist es ein gutes Stück zum Weser-Stadion. Genauso weit ist der KSC derzeit von der Bundesliga entfernt.

Vielmehr ist es sogar so, dass die Badener noch nicht richtig in der 3. Liga angekommen scheinen. Die Niederlage in letzter Sekunde gegen Unterhaching war eine schmerzhafte Erfahrung. Vor allem defensiv hat der KSC noch Steigerungspotenzial: "Fünf Gegentore aus den ersten beiden Spielen sind zu viel", bestätigt Cheftrainer Marc-Patrick Meister auf der obligatorischen Pressekonferenz am Montagmittag. "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir gut verteidigen und alles vom Tor weghalten wollen." Überspitzt formuliert: "Wir wollen jetzt anfangen zu verteidigen."

Dabei könnte es zu einer Umstellung der Defensive kommen. Matthias Bader laboriert an Leistenproblemen. "Das ist wirklich schade, weil Matze sehr gut drauf war", so Meister. Er hofft noch auf seinen Außenspieler zurückgreifen zu können. Ob es zu weiteren Umstellungen kommt, ließ er dagegen offen. Einzig, dass der KSC-Coach weiter auf Benjamin Uphoff als Nummer eins baut, ließ er verlauten.

Die Gastgeber aus Bremen rechnen am Mittwochabend mit rund 1.600 Zuschauern. 300 bis 400 Fans machen sich aus Karlsruhe auf die rund 600 Kilometer lange Reise. Eine gute Nachricht gab es noch für die kommenden drei Heimspiele des KSC. Die Partien gegen den SV Wehen Wiesbaden (Sa. 14 Uhr), Halle (26. August) und Lotte (16. September) werden jeweils vom SWR im Fernsehen übertragen.