Der Karlsruher SC hat den nächsten bitteren Nackenschlag kassiert und das Heimspiel gegen Union Berlin 1:2 verloren. ka-news hat sich anschließend bei den Beteiligten umgehört und erste Eindrücke gesammelt.

Jonas Meffert: Wir haben bei zwei entscheidenden Situationen geschlafen. In der ersten Halbzeit sind wir selbst über Außen ein paar Mal gefährlich gekommen, da hat dann der letzte Pass gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann keine zweiten Bälle mehr gewonnen. Die Fans haben uns richtig gut unterstützt, das hat man auf dem Platz gemerkt. Deshalb hatten wir auch nochmal diese Schlussphase. Mit etwas Glück machen wir vielleicht noch einen Kopfball rein.

Dirk Orlishausen: Die Effektivität hat heute den Unterschied gemacht. Aber wir haben bis zur letzten Minute gezeigt, dass wir zuhause gewinnen wollten. Bis zur Box haben wir gut gespielt, aber dann hat der letzte Pass gefehlt. Das müssen wir uns ankreiden, dass wir aus den Möglichkeiten, die wir uns erspielt haben, zu wenig machen. Wir dürfen uns jetzt aber nicht eingraben, wir müssen den Kopf oben behalten, weiter hart an uns arbeiten. Wir müssen verstehen, dass es hier nicht nur um uns geht, ums Ego, sondern um alle: den Verein, die Mitarbeiter - es geht hier um Arbeitsplätze. Die Zeiten werden unruhig - unruhiger. Der Ton wird rauer - verständlich. Der Druck nimmt zu, weil wir immer weniger Spiele haben. Wir haben uns das selber eingebrockt und jetzt müssen wir Manns genug sein, dass wir uns da wieder rausziehen. Das geht nur über 100-prozentige Trainingsleistung, alles abrufen was wir haben und wir sind auch in der Zeit angekommen, wo man andere Dinge dem Fußball unterordnen muss.

Mirko Slomka: Wir sind natürlich mit der ersten Phase des Spiels nicht zufrieden. Einen Elfmeter in der sechsten Minute zu kassieren, ist für den Spielverlauf sehr ungünstig. Das zweite Tor kam viel zu früh. Sicherlich gab es viele Diskussionen um die Elfmetersituation. Unstrittig ist es, dass es ein Elfmeter war. Aber wer da jetzt die Gelbe Karte bekommen hat, ist hier noch nicht ganz klar. Die gelbe Karte für David Kinsombi ist zurückgenommen worden und an Jordi Figueras weitergeleitet worden. Der war aber garnicht beteiligt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die vom DFB entsprechend zurückgenommen wird, sonst wäre er ja gesperrt. 0:2 in die Halbzeitpause zu gehen, ist sehr unglücklich. Entsprechend war die Reaktion von uns und den Spielern in der Kabine. Die Spieler sind mit großer Moral und Willenskraft in die zweite Halbzeit gegangen. Das Tor ist dann vielleicht ein bisschen spät gefallen. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns, dennoch ist es am Ende eine Heimniederlage.

KSC - Union Berlin Alle Bilder



Jens Keller (Trainer Union Berlin): Wir haben heute sicherlich nicht unser bestes Spiel gemacht. Meine Mannschaft hat heute aber wieder gezeigt, dass sie richtig fighten und arbeiten kann. Wir sind früh in Führung gegangen, das hätte uns eigentlich fußballerisch Sicherheit geben sollen, aber das war nicht der Fall. Im Gegenteil, wir haben den Ball zu sorglos verteidigt, waren nicht mit Schwung und Tempo unterwegs, was uns eigentlich auszeichnet. Dazu haben wir viele dumme Freistöße verursacht. Unterm Strich nehmen wir hier drei Punkte mit nach Hause und das ist das, was zählt. Wenn man die Tabelle so anschaut, sind wir sehr zufrieden. Ich glaube auch, wenn der KSC so weiterspielt wie heute, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.