Der Karlsruher SC benötigt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (So. 13 Uhr) dringend wieder Punkte im Abstiegskampf. Doch einfach wird dies nicht, zumal die Badener einige Personalsorgen plagen.

Die gute Nachricht vorweg: Dennis Kempe steht am Wochenende wieder zur Verfügung. In Aue fehlte er erkrankt, nun hat KSC-Coach Mirko Slomka den aus seiner Sicht "wichtigen Kopf" zurück, der als Typ in der Mannschaft vorangeht und ein "unheimlich dynamischer Typ" sei. Weniger gut: In der zuletzt stabilen Viererkette fällt ein anderes Puzzleteil heraus. Matthias Bader zog sich unter der Woche eine Zerrung zu.

Auch Grischa Prömel ist angeschlagen und steht für das Heimspiel auf der Kippe. Gleich mehrere Akteure werden bereits am Samstag in der Oberliga zum Einsatz kommen. Namentlich nannte Slomka hier: Oskar Zawada, Boubacar Barry, Martin Stoll, Gaetan Krebs, Florian Kamberi und Bjarne Thoelke.

Einen fußballerischen Leckerbissen dürfen die rund 12.000 Zuschauer im Wildparkstadion am Sonntag wohl nicht erwarten. In der Jahrestabelle 2017 befinden sich sowohl der KSC als auch Fortuna Düsseldorf im unteren Drittel. Es könnte wohl eher erneut eine Partie werden, die von den Defensiv-Reihen geprägt wird – ähnlich wie schon zuletzt in Aue. Zugleich warnt Slomka aber auch vor dem Umschaltspiel von Düsseldorf und natürlich vor der Stärke von Torjäger Rouwen Hennings.

Hier gilt es aufzupassen. Zugleich aber muss der KSC auch etwas mehr Risiko gehen und den Weg in den Strafraum suchen. Genau hier haperte es zuletzt in Aue nämlich gewaltig. "Wir haben daran gearbeitet, welche Wege es in die Box gibt", verspricht Slomka hier Besserung. Auch im Falle, dass Düsseldorf sich zunächst einmal hinten rein stellen sollte. Slomka: "Wir werden andere Antworten finden als in Aue."