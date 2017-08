12.09.2016 11:30 Karlsruhe KSC in Berlin: Peinlichkeit pur! Kein Einsatz, kein Engagement

Was der Karlsruher SC beim 0:4 in Berlin bot, lief unter der Überschrift: Peinlichkeit pur! Kein Einsatz, kein Engagement – keine Torgefahr. Gegenüber den hoch motivierten Gastgebern wirkten die Badener völlig überfordert, konzeptlos. Der KSC trat wie ein Abstiegsaspirant auf. In allen Mannschaftsteilen. Die Prognose von Cheftrainer Tomas Oral: "Wir sind schwer zu schlagen", traf nicht zu.