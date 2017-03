Noch neun Spiele bleiben dem Karlsruher SC, um die Wende im Abstiegskampf zu schaffen. Doch vor der englischen Woche sind die Badener personell vom Pech verfolgt. Für die Auswärtspartie am Freitagabend muss Trainer Mirko Slomka gleich auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten.

Schon bekannt war das Fehlen der gesperrten Spieler Franck Kom, Jordi Figueras und Dimitris Diamantakos. Doch dazu hatte Slomka am Dienstagmittag noch weitere Spieler auf seiner Liste stehen, die für einen Einsatz in Nürnberg nicht zur Verfügung stehen. So fallen Dennis Kempe (Zerrung), Boubacar Barry (Hüfte), Grischa Prömel (Ödem am Wadenbein) und Moritz Stoppelkamp (Muskelfaserriss) neben den beiden Langzeitverletzten Erwin Hoffer und Manuel Torres aus.

Die Verletzung bei Stoppelkamp bewertet der KSC-Coach als "nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem nicht spielfähig". Auch Prömel müsse man nun eine Pause gönnen, um einen längeren Ausfall zu verhindern. Eine Vorsichtsmaßnahme ist auch die Herausnahme von Barry aus dem Spielbetrieb. Bei ihm besteht laut Slomka sonst die Gefahr einer ähnlich langwierigen Verletzung wie bei Torres.

"Insofern haben wir schon sehr viele Ausfälle für Freitagabend", meint Slomka. Für ihn ist dies typisch: "In Stressmomenten ist die Verletzungsgefahr höher." Trotz alledem habe man auch schon in Mainz ohne diese Akteure gespielt und dort seine Sache gut gemacht. Man habe gut gegen den Ball gearbeitet, so Slomka. "Das wird auch am Freitagabend unsere Aufgabe sein: zu Null spielen."