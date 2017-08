27.08.2016 07:00 Karlsruhe KSC gegen München: Diese Busse fahren zum Wildparkstadion

Zum Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den TSV 1860 München am Samstag, 27. August, richten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe wieder einen Buspendelverkehr ein. Die Busse bringen von 11 bis zum Anpfiff um 13 Uhr Fußballfans von der Haltestelle der Linie 3 in der Grashofstraße am Mühlburger Tor aus alle zehn Minuten zum Stadion, so eine aktuelle Pressemeldung der Stadt.