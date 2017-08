Nach dem verkorksten Saisonstart wartet auf den Karlsruher SC am vierten Spieltag die nächste harte Nuss. Spitzenreiter SV Wehen Wiesbaden kommt am Samstag (14 Uhr) ins Wildparkstadion.

Die Gäste aus Hessen stehen genau da, wo auch der KSC sich gerne sehen würde: ganz oben in der Tabelle. Neun Punkte, 6:0 Tore und ein großes Selbstvertrauen zeichnet den SVWW im Moment aus. Die Hausherren stehen entsprechend vor einer großen Hürde. Doch zugleich ist allen klar, dass nun endlich der erste Sieg her muss. "Wir hoffen, dass der Knoten platzt und wird dann ins Rollen kommen", formuliert es Mittelfeldmann Marc Lorenz, der in der Vorsaison noch bei den Hessen aktiv war.

"Wir haben in Bremen einen Schritt nach vorne gemacht"

Er betonte am Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz vor einem Spieltag ebenso wie sein Trainer Marc-Patrick Meister, dass man die Trendwende nur schaffen könne, wenn man zusammensteht. "Wir wollen aus jedem Spiel etwas lernen. Fußballerisch haben wir in Bremen einen Schritt nach vorne gemacht", so der 29-Jährige rückblickend auf das 0:2 am Mittwochabend. Das Glück fehle im Moment einfach. Dazu werde jede Nachlässigkeit bestraft.

Es geht für den KSC darum, jetzt möglichst schnell die Fehler abzustellen und Lösungen zu finden. Entsprechend positiv bewertet Meister, dass sich ein Großteil der Mannschaft "heute Morgen hingesetzt und die Köpfe zusammengesteckt" hat. Meisters Forderung für das Spiel am Samstag: "Ich erwarte von jedem einzelnen Spieler noch einen Tick mehr Einsatz."

Verzichten muss der KSC weiterhin auf Matthias Bader (Leistenprobleme) und den erkrankten Kai Luibrand. Die schlechten Ergebnisse zum Start mit nur einem Punkt aus drei Partien scheint sich derweil auf den Zuschauerzuspruch auszuwirken. Bis Freitag hat der KSC lediglich 7.300 Karten für die Partie verkauft.