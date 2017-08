Mit dem neuen Trainerduo Zlatan Bajramovic und Christian Eichner will der Karlsruher SC endlich die Kehrtwende schaffen und den zweiten Saisonsieg einfahren. Mit dem Halleschen FC kommt am Samstag (14 Uhr) eine Mannschaft in den Wildpark, die ebenfalls einen schweren Saisonstart hatte.

Bajramovic kennt das Geschäft seit vielen Jahren. Er weiß genau, was Journalisten hören wollen. So diktiert er auf der Pressekonferenz am Freitagmittag plötzlich elf Namen in die Blöcke: Uphoff, Siebeck, Pisot, Gordon, Camoglu, Luibrand, Wanitzek, Hofmann, Muslija, Zawada und Fink. Er machte sich damit einen Spaß, denn kurz darauf erklärt er: "Mit dieser Mannschaft werden wir auf gar keinen Fall anfangen."

Deutlich ernster wird er beim Thema Kai Bülow. Der Kapitän fällt definitiv gegen Halle aus. Zwar habe er viel probiert, sich sogar fitspritzen wollen, doch die Rippenverletzung macht zu große Beschwerden. Er könne sich nicht schmerzfrei drehen, "und auch keine Zweikämpfe führen". Doch genau darauf legt Bajramovic am Samstag großen Wert. Das hatte er auch schon zu Beginn der Woche betont. "Wenn Mannschaften bis vor unser Tor kommen, ohne dass wir sie berührt haben, dann hat das weder etwas mit Taktik zu tun, noch mit etwas anderem. Dann hat das mit Feigheit zu tun", hatte er am Montag verlauten lassen.

Verwandelt sich Nervosität in pure Freude?

Bajramovic selbst ist vor seinem ersten Spiel als Interimscoach nach eigener Aussage "ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös - aber für mich ganz normal". Das sei schon immer so gewesen. "Aber sobald die Jungs den ersten Zweikampf gewinnen, löst sich meine Nervosität in pure Freude. Dann versuche ich den Jungs auf dem Platz so gut es geht zu helfen und dann wollen wir gemeinsam Erfolg haben."

Torwart Benjamin Uphoff gab im Vorfeld des Duells mit dem noch sieglosen Tabellen-17. einen Einblick in die erste Woche Arbeit mit Bajramovic und Eichner in hauptverantwortlicher Position. "Die Trainingswoche war hochkonzentriert. Jetzt gilt es, dass wir das ganze am Wochenende endlich auch einmal umsetzen, was wir uns in der Trainingswoche erarbeitet haben."

Aktuell hat der KSC 7.300 Eintrittskarten für die Partie verkauft. Keine Karten wurden bislang in Halle abgesetzt. Hier rechnet der Verein dennoch mit 300 bis 500 Gästefans. Geleitet wird das Geschehen von Frank Willenborg aus Osnabrück.