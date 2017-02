KSC-Niederlage in München: "Hätten uns mehr Chancen erarbeiten müssen"

Es bleibt dabei: Der Karlsruher SC schafft es einfach nicht mehr, auswärts zu gewinnen. Auch der neue Trainer Mirko Slomka konnte diese bittere Bilanz nicht ändern. Das 1:2 bei den Münchner "Löwen" war das 5. Auswärtsspiel in Folge, das die Badener nicht für sich entscheiden konnten. Bei den "Sechzigern" kassierte der KSC die erste Niederlage im Jahr 2017. Zudem: Es war die erste Niederlage unter Slomka.

Mit diesem 1:2 in München endete eine kleine KSC-Serie. Nach vier Spielen ohne Niederlage - zwei davon unter Interimscoach Lukas Kwasniok - gingen die Karlsruher wieder als Verlierer vom Feld. Besonders bitter: Es war ein "Last-Minute-Niederlage", denn das 1:2 fiel in der 95. Minute. Das nervte Sportdirektor Oliver Kreuzer ganz besonders. "Wenn man auswärts führt, dann darf es nicht passieren, dass man in der 95. Minute noch den Gegentreffer hinnehmen muss. Da müssen wir mit aller Macht besser verteidigen."

Aber: Den Blau-Weißen gelang es während der kompletten Spielzeit nicht, mit ihrem Offensivspiel die Gastgeber öfters oder gar permanent in unter Druck zu setzen, geschweige denn in Gefahr zu bringen. In Halbzeit eins traf kein KSC-Schuss das Tor der Gastgeber. Das sah auch Sportdirektor Kreuzer. "Wir hätten mehr Torgefahr erzeugen müssen, hätten uns mehr Chancen erarbeiten müssen."

Dennoch war für den KSC-Sportdirektor die Niederlage absolut unverdient. "Ich bin weit weg davon zu sagen, dass die Niederlage verdient ist. Die Werte zeigen da etwas anderes. Der Ballbesitz war gut für uns, unsere Laufleistung war enorm. Wir sind auch mehr gesprintet. Das zeigt, dass wir mindestens ebenbürtig waren."

KSC-Schüsse viel zu harmlos

Kreuzer sah den KSC besonders in Halbzeit eins im Vorteil. Die Zahlen - mit Ausnahme der Torschüsse und Torchancen - belegen das: Nach zehn Minuten hatten die Badener bei den Bayern 57,7 Prozent Ballbesitz und eine richtig gute Passquote von 72,7 Prozent. Allerdings war die Zweikampfquote weniger gut: Nur 28,6 Prozent aller Duelle konnten die Schützlinge von Trainer Mirko Slomka für sich entscheiden. Beim Schlusspfiff waren es 47,7 Prozent.

Beim Ballbesitz hatte der KSC nach 30 Minuten 51,6 Prozent und zur Halbzeit 55,6 Prozent vorzuweisen. Am Ende der Partie hieß es: noch immer gute 52,2 Prozent. Bitter beim Seitenwechsel: Die Fächerstädter hatten fünf Schüsse abgefeuert – nicht einer davon traf das Gastgebergehäuse. Von zehn Schüssen insgesamt trafen drei das Löwen-Tor. Heißt: Nur rund nach jeweils einer halben Stunde musste der Löwen Keeper eingreifen.

Besser als in der Partie in Bochum war die Passgenauigkeit des KSC. Mit 78,5 Prozent erreichten die Karlsruher einen guten Wert. Die Passgenauigkeit bei langen Pässen allerdings war nicht gut: 11,9 Prozent. Von den 22 geschlagenen Flanken landeten 13,6 Prozent beim Mitspieler. Rund drei Flanken in über 90 Minuten kamen ins Ziel.

Valentini mit den besten Werten - beide Stürmer schwach

Pari stand es bei den Foulspielen. Jedes Team foulte 15 Mal. Läuferisch konnte der KSC absolut überzeugen. 119,65 Kilometer sind ein absoluter Topwert. Auch 256 Sprints sind bemerkenswert.

Enrico Valentini hatte die meisten Ballkontakte: 90. Und: Valentini gewann die meisten Zweikämpfe aller KSC-Akteure: 13. Der Allrounder, der kommende Saison in seine Heimat Nürnberg zurückkehrt, schoss zudem am häufigsten auf das Tor: Drei Mal – als Verteidiger. Spricht nicht für die Mittelfeldspieler, schon gar nicht für die Angreifer.

David Kinsombi hatte mit 94,74 Prozent die beste Passquote. Kinsombi war mit 33,71 km/h schnellster Karlsruher. Die schlechteste Passquote hatte der eingewechselte Oskar Zawada – 75 Prozent der von ihm gespielten Pässe landeten beim Gegner.

Jonas Meffert foulte am meisten. Drei Mal. Moritz Stoppelkamp wurde am häufigsten gefoult; Drei Mal. Grischa Prömel spulte wieder einmal die meisten Kilometer ab: 13, 01km. Weder Erwin Hoffer noch Dimitris Diamantakos schossen auch nur einmal auf das Löwen Tor. Der Grieche hatte 28 Ballbesitzphasen, Hoffer 17.