Bekommt der Karlsruher SC unter den Interimscoachs Zlatan Bajramovic und Christian Eichner die Kurve? Diese Frage beantwortet sich am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Halleschen FC.

Vier Punkte nach fünf Spieltagen sind wahrlich keine gute Ausbeute. Dazu zeigte der KSC zuletzt einfach zu oft extrem schwache Leistungen. Der Verein zog die Reißleine und trennte sich von Marc-Patrick Meister. Eigentlich als Meisterschaftsfavorit gestartet, findet sich der KSC aktuell nur im Tabellenkeller und damit in direkter Konkurrenz zu Halle. Die Gäste haben bislang sogar nur zwei Punkte eingesammelt, stehen damit auf Rang 17.

Ein spektakuläres 4:4 zum Saisonstart gegen Paderborn sowie ein ebenfalls torreiches 3:3 in Osnabrück brachten der Mannschaft von Trainer Rico Schmitt die Punkte ein. Das große Problem ist offensichtlich: Ähnlich wie der KSC bekommt Halle die Defensive nicht dicht (13 Gegentreffer). Dabei versuchte es Schmitt bereits mit drei verschiedenen Spielsystemen. Trotz des verkorksten Starts erhielt der Coach in dieser Woche eine Jobgarantie. Wie es bei einer weiteren Niederlage in Karlsruhe aussieht ist aber offen.

KSC gegen Halle bislang ungeschlagen

Das Spiel am Samstag wird somit zum Duell der Krisenklubs, die jetzt endlich die Wende schaffen möchten. Allerdings haben die Saalestädter auch mit einer wahren Verletzungsseuche zu kämpfen. Zahlreiche Führungsspieler wie Kapitän Dominique Fennell oder Klaus Gjasula fehlen längerfristig.

Mit dem doppelten Premierensieg wird es so schwer für die Rot-Weißen. Halle wartet nicht nur auf den ersten Saisonsieg, sondern auch auf den ersten Dreier gegen den KSC. Zweimal trafen die Klubs bislang aufeinander - in der Saison 2012/13 ebenfalls in Liga drei. Damals gab es im Wildparkstadion ein torloses Remis, in Sachsen-Anhalt gewann der KSC 2:0.