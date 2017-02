Premiere für den Karlsruher SC: Erstmals in dieser Saison bestreiten die Badener gegen den FC St. Pauli ein Flutlichtspiel am Montagabend. ka-news hat im Vorfeld den Gegner aus Hamburg unter die Lupe genommen.

Die Partie zum Abschluss des 22. Spieltages am Montagabend ist wahrlich nichts alltägliches. Beim Hamburger Kultverein wartet auf die Gegner stets eine lautstarke Kulisse von rund 30.000 Zuschauern. Dazu sorgt die sportliche Situation von FC St. Pauli und KSC für zusätzliche Brisanz. Beide haben aktuell 18 Punkte auf dem Konto, nur das Torverhältnis spricht derzeit für die Badener.

Von einem Sechs-Punkte-Spiel wollen die Verantwortlichen beim KSC dennoch nicht sprechen. Man ist bemüht Ruhe auszustrahlen, genau so wie St. Pauli in der Hinrunde. Die Hamburger erlebten eine schwache Hinserie, sammelten lediglich 11 Punkte. Dennoch hielten die Kiez-Kicker an Trainer Ewald Lienen fest, dazu wurde im Winter noch einmal in den Kader investiert. Mit Johannes Flum (Eintracht Frankfurt), Lennart Thy (Werder Bremen) und Mats Möller Daehli (SC Freiburg) kamen drei Spieler aus der ersten Liga.

Maßnahmen mit Erfolg: In den letzten drei Spielen sammelte St. Pauli sieben Punkte. Fast wäre es sogar noch mehr gewesen, doch am letzten Spieltag musste man in Bielefeld in der Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleich hinnehmen. "St. Pauli ist sehr gut aus der Winterpause herausgekommen. Es zeigt, dass diese Mannschaft aktuell sehr präsent auf dem Platz ist", mein Slomka und zeigt sich beeindruckt vom Durchhaltevermögen. "Es ist ein toller Klub, der gesagt hat, wir müssen hier und da etwas ändern, aber am Trainer wird festgehalten."

Es habe sich ausgezahlt, dass Ewald Lienen weiterhin im Amt ist, trotz der schwierigen Phase, meint Slomka. Der erfolgreichste Torschütze für die Gastgeber ist Aziz Bouhaddouz mit fünf Treffern, gefolgt von Cenk Sahin, der die Pille viermal im gegnerischen Netz unterbringen konnte.

Für die Karlsruher ist es nicht nur das erste Montagsspiel der Saison, Trainer Mirko Slomka wird auch erstmals in den Genuss kommen, einen Zweitliga-Spieltag abschließen zu dürfen. Und noch eine weitere Premiere steht an: Das Millerntor bekam zuletzt einen neuen Rasen, der nun seinen Härtetest absolviert. Im Hinspiel Mitte September trennten sich die beiden Kontrahenten 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, das keinem von beiden an diesem Spieltag weiterhelfen würde.