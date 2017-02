Es ist kein gewöhnliches Spiel für ihn, das betont Oliver Kreuzer. Am Samstag kehrt der Sportdirektor des Karlsruher SC an seine alte Wirkungsstätte zurück, wenn das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München auf dem Programm steht. ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

"Natürlich ist es schon ein bisschen etwas besonderes, auch wenn ich nicht lange dort war - nur acht Monate. Aber es war eben erst letztes Jahr. Es ist ein interessantes Spiel", so Kreuzer zum bevorstehenden Duell. Vieles hat sich seit seinem Weggang aber auch geändert, wie der 51-Jährige betont. "Es sind noch zwei, drei Spieler da, die ich geholt habe: Aycicek, Mauersberger, Mölders." Doch sonst wurden viele Steine seit seiner Freistellung im Juni 2016 umgedreht.

Kreuzer deutlich: "Es ist nicht mehr das 1860 wie ich es damals angetroffen und auch verlassen habe." Erst im Winter machten die "Löwen" einen erneuten großen Schnitt. Nach einer verkorksten Hinrunde wurde der international erfahrene Portugiese Vítor Pereira als Nachfolger des gefeuerten Kosta Runjaic erwählt. "Wir sind froh, dass wir mit der Unterstützung von unserem Hauptgesellschafter Hasan Ismaik einen absoluten Hochkaräter wie Vitor Pereira für uns gewinnen konnten", erklärte Präsident Peter Cassalette.

Geschäftsführer Anthony Power sprach vom "absoluten Wunschtrainer" mit einem unglaublichen Willen: "Wir denken, dass er perfekt zu unserem Verein passt." Das große Ziel ist und bleibt die Rückkehr in die 1. Bundesliga. Geliefert hat der neue Mann bislang noch nicht. Drei Spiele gab es unter dem 48-Jährigen bislang, ein Sieg gegen Greuther Fürth (2:1) und zwei Niederlagen gab es, darunter das Ausscheiden im Pokal bei Drittligist SF Lotte (2:0). Auch am Kader wurde in der Winterpause noch einmal gebastelt.

Kaum Platz für den großen Kader

Für 2,25 Millionen kam Stürmer Christian Gytkjaer von Rosenborg BK. Dazu wurde der Brasilianer Amilton verpflichtet. Der Verteidiger Lumor kam gleich mit aus Portimonense. Vom FC Porto wurde Abwehrmann Abdoulaye Ba geholt. Der Kader wuchs und wuchs - Münchner Medien berichten sogar, dass in der Kabine Klappstühle aufgestellt wurden, damit jeder einen Platz hat. "Sechzig" reagierte, durch die Vertragsauflösung mit Rodnei am Donnerstagabend wurde eine weitere Verschlankung vorgenommen. Zuvor hatte man im Winter bereits die Arbeitsverhätnisse mit Vitus Eicher, Milos Degenek und Goran Sukalo beendet.

Obwohl die Münchner auch schon im Sommer viel Geld in die Hand genommen haben, erwartet Kreuzer ein Duell auf Augenhöhe. "Es waren auch relativ späte Transfers. Ich glaube schon, dass es da jetzt von den Abläufen her nicht alles abgestimmt ist."

Der KSC traf in dieser Saison bereits zweimal auf 1860. Erst gab es im Pokal das bittere Aus in der Allianz-Arena (1:2), nur eine Woche später trennten sich beide Mannschaften torlos. In den Vorjahren hatten sich die "Löwen" zu einem Lieblingsgegner der Karlsruher entwickelt. So gewannen die Badener sechs Spiele in Folge gegen den Ligakonkurrenten.