Zuhause muss der Karlsruher SC aktuell keinen Gegner fürchten. Auch nicht den zweitplatzierten 1. FC Magdeburg, der am Sonntag (14 Uhr) in den Wildpark kommt. "Wir können mit breiter Brust antreten", meint auch Mittelfeldabräumer Marcel Mehlem.

Der 23-Jährige bezieht sich auf die kleine Serie des KSC, der zuletzt dreimal in Folge vor eigenem Publikum gewann. Auch gegen Magdeburg wolle man "von Beginn an zeigen, dass es im Wildpark nichts zu holen gibt." Cheftrainer Alois Schwartz stimmte Mehlem am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz zu: "Wir wollen den Punkt, den wir in Münster geholt haben, daheim aufwerten." Er freut sich auf das schwere Spiel, "das uns alles abverlangen wird."

Dann heißt es für den KSC, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Aktuell scheint es so, als könne die Mannschaft nur über 45 bis 60 Minuten ihr Potenzial abrufen. Das war auch in Münster so, als man nach einer soliden ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel große Probleme bekam. "Wir sind in Sachen Stabilität und Konstanz noch nicht da, wo ich es mir vorstelle", bestätigt Schwartz. Doch zugleich arbeite man daran, Fehler "so schnell wie möglich abzustellen."

Im Vorfeld verkaufte der KSC bereits rund 10.000 Tickets für die Partie. 2.200 Karten gingen in Magdeburg über die Ladentheke. Geleitet wird das Spiel am Sonntag von Schiedsrichter Robert Kampka aus Mainz.