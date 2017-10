Für den Karlsruher SC geht es am Wochenende wieder auf Reisen. Ziel ist der Westen von Niedersachsen, wo am Sonntag (14 Uhr) das Duell mit dem SV Meppen ausgetragen wird. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Es ist bislang durchaus ordentlich, was der Aufsteiger anbietet. Nach zehn Spieltagen liegt Meppen mit 12 Punkten auf Tabellenplatz zehn - und damit vor dem punktgleichen KSC. Allerdings gelang in den letzten fünf Partien nur ein Sieg, beim 1:0 über Osnabrück. Zuletzt setzte es gegen Unterhaching eine deutliche 0:4-Klatsche.

Hier gilt es gegen den KSC also etwas gerade zu rücken. Zumal die Gäste bislang in der Fremde wenig überzeugten und bislang nur einen Zähler sammelten. Meppen dagegen holte sieben seiner Punkte vor heimischem Publikum (9:5 Tore). Entsprechend warnt KSC-Coach Alois Schwartz: "Es ist eine Mannschaft mit Euphorie." Zugleich kennt er Meppen aus der Vergangenheit. "Der SV Meppen hat einmal in der zweiten Liga gespielt (1987 bis 1998, Anm. d. Red). Da durfte ich auch ein paar Spiele dort machen. Das war immer unangenehm", erinnert sich der Trainer. "Das muss man annehmen und dann das auf die Wiese kriegen. Wenn uns das gelingt, dann bin ich guter Dinge."

Vor dem elften Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart zudem verletzungsbedingt einen schweren Ausfall zu verkraften. Dauerbrenner Steffen Puttkammer (Außenbandriss) muss passen. Hinter Rechtsaußen Marius Kleinsorge (Fußverletzung) und Nico Granatowski (Achillessehne) stehen auf der Kippe. Alles drei sind wichtige Mannschaftsstützen beim SVM, ebenso wie Torjäger Benjamin Girth, der bereits fünf Treffer erzielte.

Für den KSC wird es der erste Auftritt in der Hänsch-Arena. Diese hat ein Fassungsvermögen von 13.815 Zuschauern. Bislang besuchten durchschnittlich 7.845 Zuschauer die Heimspiele des Liganeulings. Gegen den KSC rechnen die Verantwortlichen mit rund 8.000 Zuschauer. Rund 600 KSC-Fans werden die Reise nach Meppen auf sich nehmen.