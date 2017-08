Oje, Karlsruher SC! Am dritten Spieltag kassierte der Drittligist die zweite Auswärtsniederlage in Folge. Beim SV Werder Bremen II hatten die Badener 0:2 (0:1) das Nachsehen.

Gleich vier Veränderungen nahm Cheftrainer Marc-Patrick Meister an seiner Startelf vor. Neben dem verletzten Matthias Bader war auch Andreas Hofmann nicht mit an die Weser gereist. Martin Stoll un Dominik Stroh-Engel nahmen auf der Bank Platz. Dafür neu auf dem Platz: Daniel Gordon, Alexander Siebeck, Marvin Wanitzek und Oskar Zawada. Auch taktisch stellte der KSC um. Statt wie zuletzt mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, traten die Badener am Mittwochabend mit Siebeck als Zehner an. Burak Camoglu rückte zurück in die Verteidigung, Wanitzek sollte rechts auf der Außenbahn für Druck sorgen.

Hatte Meister im Vorfeld mehrfach betont, dass seine Mannschaft in Bremen besser verteidigen wolle, so musste sich Torwart Benjamin Uphoff in der neunten Spielminute gleich wieder einmal auszeichnen. Ole Käuper kam aus 16 Metern frei zum Abschluss. Die beste Gelegenheit für die Gäste ergab sich drei Minuten später im Anschluss an eine Ecke. Der Abschluss von David Pisot ging knapp am Tor vorbei. Ebenso kein Abschlussglück hatte Wanitzek in der 23. Minute, als er an der Strafraumgrenze frei stand.

Uphoff-Fehler wird teuer

Nach 35 Minuten leistete sich Uphoff einen folgenschweren Fehler. Der Keeper konnte einen Schuss von Thore Jacobsen nicht festhalten. Leon Jessen nutzte dies und schob freistehend zum 1:o für Werders U23 ein. Fünf Minuten später die nächste gefährliche Szene vor dem Karlsruher Tor, als der Schuss von Johannes Eggestein nach einem Jensen-Freistoß knapp am Pfosten vorbeirauschte. In der Nachspielzeit bewahrte Uphoff dann seine Mannschaft vor einem deutlicheren Rückstand. Jensen war allein vor dem Keeper aufgetaucht.

Manager Oliver Kreuzer meinte in der Halbzeitpause gegenüber der "Telekom": "Wir hatten gute Phasen im Spiel mit viel Ballbesitz, danach aber auch wieder viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung." Doch wirklich besser wurde der Auftritt des KSC nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Torgefahr versprühten die Badener vor 2.500 Zuschauern keine. Vielmehr musste Uphoff erneut eingreifen, um in höchster Not gegen Eggestein zu klären (65.).

Kazior macht alles klar

Die Nachlässigkeit der Gastgeber hätte der KSC zwei Minuten später eigentlich ausnutzen müssen. Nach Flanke von Camoglu kam Zawada zum Kopfball. Werder-Keeper Tobias Duffner kratze den Ball von der Linie! Auch die nächste Chance ging auf das Konto des Stürmers – doch wieder ohne Erfolg (71.). Die Badener schienen rund 20 Minuten vor dem Ende endlich aufgewacht zu sein. Das hätte sich allerdings fast gerächt, denn die Karlsruher liefen einmal mehr eiskalt in einen Konter. Idrissa Touré scheiterte hier erneut an Uphoff (75.).

Nach vorne ideenlos und hinten mit einem weiteren Fehler: Nach einem Freistoß erzielte Rafael Kazior mit seinem ersten Ballkontakt das 2:0 (90.)!

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Föhrenbach (79. Schleusener), Pisot, Gordon, Camoglu - Bülow, Lorenz, Siebeck (76. Muslija) - Fink, Wanitzek (82. Stroh-Engel), Zawada.