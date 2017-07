Zweiter Spieltag: Wieder Freitagabend, wieder Flutlicht. Dieses Mal aber auswärts. Der Karlsruher SC tritt bei der SpVgg Unterhaching an. ka-news hat einen kleinen Blick auf den Gegner geworfen.

Unterhaching erlebte zum Auftakt genau das, was auch dem KSC eine Halbzeit lang drohte: ein klassischer Fehlstart. 0:3 geriet die Spielvereinigung gegen Werder Bremen II, die einzige Zweitvertretung in der 3. Liga, unter die Räder. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Entsprechend motiviert gehen die Hausherren am Freitagabend ans Werk.

Klar, es war erst der erste Spieltag. Doch Bremen deckte die Schwachstellen der Spielvereinigung gnadenlos auf. So etwas darf gegen den KSC-Angriff mit (voraussichtlich) Ex-Hachinger Anton Fink und Dominik Stroh-Engel nicht mehr passieren, will man einen guten Eindruck im ersten Heimspiel hinterlassen. Eine wichtige Aufgabe kommt hier wohl auf Dominik Stahl im defensiven Mittelfeld zu. Er kennt Fink aus der Jugend bei 1860 München, wird den Karlsruher Angreifer versuchen schon vor der Abwehrreihe zu stoppen.

Personell kann das erste Tabellenschlusslicht der neuen Saison fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Neuzugang Thomas Hagn (bakterieller Infekt) muss passen. Man darf gespannt sein, welche Maßnahmen Trainer Claus Schromm, der in der Jugend übrigens Fink trainierte, nach der Niederlage ergreift. Wahrscheinlich wird er aber erneut im 4-2-3-1-System spielen lassen.

Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit April 2013. Damals gewann Unterhaching 2:1. Der letzte Sieg der Badener bei den Bayern liegt noch deutlich länger zurück: Am 26. November 2006 reichte dem damaligen Zweitliga-Spitzenreiter der Treffer von Giovanni Federico (Vorlage: Thomas Kies), um den Dreier zu entführen.