Es könnte der erhoffte Knotenlöser sein: Der Karlsruher hat in einer wechselhaften Partie den SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:1) geschlagen. ka-news hat sich nach dem ersten Saisonsieg auf Stimmenfang begeben.

Kai Bülow: Ich glaube wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber das Tor nicht getroffen. Dann haben wir uns das Leben selber schwer gemacht, indem wir ein doofes Gegentor kassieren. Wir haben wieder Moral bewiesen und zwei Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Wir gehen als verdienter Sieger vom Platz. Der erste Sieg in der Saison ist immer ganz wichtig, damit man sieht, dass man es kann. Jetzt müssen wir da dranbleiben.

Daniel Gordon: Es war natürlich mein Bock. Ich bin einfach nur froh, dass wir das Ding heute noch gedreht haben. Die Verunsicherung war klar zu erkennen, vor allem auch meinerseits komischerweise. Aber die Jungs haben mich heute mitgezogen. Wir haben drei Punkte auf dem Konto, das zählt und jetzt geht es weiter.

Anton Fink: Wir sind wieder unnötig in Rückstand geraten. Im Moment machen wir hinten viele Leichtsinnsfehler. Wir wissen aber, dass wir die erste Halbzeit trotzdem sehr gut gespielt haben. Darauf mussten wir in der zweiten Halbzeit aufbauen und das haben wir gemacht - Gott sei Dank. Wir haben dann so gespielt, wie wir es uns vorstellen und auch verdient gewonnen. Die Mannschaft hat sich das verdient, dass wir endlich mal ein Spiel gedreht und auch mal 90 Minuten anständigen Fußball gespielt haben.

Marc-Patrick Meister: Ich bin unheimlich froh, dass wir den Menschen hier im Stadion nach so vielen Monaten endlich mal wieder einen Heimsieg schenken konnten. Ich kann einfach nur meinen großen Stolz ausdrücken und meinen Dank an die ganze Mannschaft. Ich kann verraten: Wir haben uns in der Halbzeitpause geschworen, dass wir das Tor des Gegners, das wir selbst vorbereitet haben, dass wir es dabei nicht belassen wollen und das Ding wieder glatt ziehen wollen. Wir freuen uns über den ersten Sieg und auf das, was jetzt kommt.

Rüdiger Rehm (Trainer SVWW): Wir sind natürlich sehr, sehr enttäuscht. Wir wussten, dass der KSC hier alles probieren wird, von der ersten Minute weg. Es war klar, dass mit ihrer Qualität irgendwann auch die ein oder andere Torchance auf unser Tor zulaufen wird. Wir wollten stabil sein, das haben wir weitestgehend geschafft in der ersten Halbzeit. Dazu haben wir genau im richtigen Moment das Tor gemacht, sind in Führung gegangen. Und dann haben wir den Gegner eigentlich genau da gehabt, wo wir ihn haben wollten mit der Halbzeitführung. Wir haben 45 Minuten Zeit das 2:0 zu machen, beziehungsweise einfach kein Gegentor zuzulassen. Und dann müssen wir, und das müssen wir uns auf die Fahne schreiben, das Spiel einfach für uns entscheiden. Wir müssen es schaffen aus unseren Großchancen. Das haben wir nicht und dadurch lässt du den Gegner am Leben. Der KSC ist mit seiner Wucht zurückgekommen und hat das Spiel gedreht.