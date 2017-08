Zurück zum Alltag. Nach der Trennung von Sportdirektor Jens Todt muss der Karlsruher SC seine Konzentration auf das badisch-pfälzische Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern richten. ka-news hat den Gegner einmal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ob es das letzte Spiel unter Trainer Oral ist?

Taifun Korkut - ein Name, der lange Zeit auch rund ums Wildparkstadion wehte. Der 42-Jährige galt als Kandidat für die Nachfolge von Markus Kauczinski. Am Ende entschied sich der KSC für Tomas Oral und Korkut ging nach Kaiserslautern. Sein Start war nicht einfach. Auf den ersten Sieg mussten die Pfälzer bis zum sechsten Spieltag gegen Dynamo Dresden warten (3:0). Inzwischen hat sich die Lage allerdings grundlegend geändert.

Neuzugänge schlagen ein

Seit vier Spielen ist der FCK ungeschlagen, sammelte dabei zehn Punkte. Dadurch kletterte Kaiserslautern auf Rang zwölf und damit in sichere Gefilde. Bei den drei Siegen blieben die "Roten Teufel" sogar ohne Gegentreffer. Man befindet sich auf einem guten Weg. Nicht umsonst erklärte auch KSC-Trainer Tomas Oral dieser Tage, dass man den FCK als Vorbild nehmen sollte.

Ruhe und einen klaren Kopf bewahren lebte man in Kaiserslautern trotz eines unruhigen Umfeldes vor. Das liegt auch daran, dass die Neuzugänge sich immer besser im Team einfügen. Vor allem im Mittelfeld erhielt Kaiserslautern mit Zoltan Stieber und Christoph Moritz echte Verstärkungen. Aber auch Ewerton, Phillipp Mwene oder Osayamen Osawe sind nicht mehr aus dem Team wegzudenken.

Eine harte Aufgabe wartet da am 14. Spieltag auf die Badener am Betzenberg. In der Vorsaison trennten sich die Kontrahenten im Fritz-Walter-Stadion torlos. Das Hinspiel in Karlsruhe hatten die Gastgeber 2:0 gewonnen. Der letzte Sieg in der Pfalz liegt bereits ein bisschen zurück: Am 24. Oktober 1992 gewann der KSC 3:2. Seitdem gab es beim FCK sieben Unentschieden und drei Niederlagen.