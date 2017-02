Welche Reaktion zeigt der Karlsruher SC nach der ersten Rückrunden-Niederlage? Die Antwort darauf gibt es am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. ka-news hat im Vorfeld den Gegner unter die Lupe genommen.

An das erste Saison-Aufeinandertreffen möchte in Karlsruhe wohl niemand mehr gerne denken. In der Bundeshauptstadt erlebten die Badener eine Lehrstunde, kamen mit 0:4 unter die Räder. Überragender Akteur damals: Collin Quaner, der zwei Tore erzielte und die anderen beiden vorbereitete. Vielleicht ist es Glück, dass es den gebürtigen Düsseldorfer im Winter nach Huddersfield/ England zog.

Vergleiche mit damals sind aber heute schwer. Seit September hat sich vieles getan beim KSC. Die Berliner unter Trainer Jens Keller dagegen spielen eine konstante Runde. Auf Rang vier liegend schnuppern die "Eisernen" sogar am Aufstieg zur Bundesliga. Zehn Spiele, fünf Remis und fünf Niederlagen stehen in der Bilanz. Bei vier Auswärtsniederlagen und zwei Unentschieden in der Fremde zeigt sich aber auch, dass die Berliner auswärts immer einmal wackeln.

Experimente gibt es dennoch keine. Keller hat mit einem offensiven 4-3-3-System klar seine taktische Marschroute gefunden. Einen seiner Stützen muss der Berliner Coach am Sonntag allerdings ersetzen: Felix Kroos fehlt im Wildparkstadion aufgrund einer Gelbsperre. Damit fehlt Union ihr bester Standardschütze, der am ruhenden Ball gerne andeutet, dass er der kleine Bruder von Real-Star Toni Kroos ist. Ebenfalls nicht mit in Karlsruhe dabei sind Benjamin Köhler (Knieverletzung) und Dennis Daube (Schulterverletzung).

Keller und Trainerkollege Mirko Slomka treffen zum vierten Mal aufeinander, allerdings erstmals im Unterhaus. Bislang hat der Karlsruher knapp die Nase vorne und feierte zwei Siege. Auch in der Gesamtbilanz zwischen beiden Mannschaften haben die Badener noch einen kleinen Vorteil: Von 19 Partien gewann der KSC sieben, Union feierte sechsmal einen Dreier. Im Wildpark gewann Karlsruhe von neun Spielen sechs.