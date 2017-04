Bereits am Dienstag geht es für den Karlsruher SC wieder um Punkte gegen den Abstieg. Zu Gast im heimischen Wildparkstadion sind dann die Würzburger Kickers (Anpfiff 17.30 Uhr). ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Bei den Würzburgern will es in der Rückrunde einfach nicht rund laufen. Auch am Wochenende reichte es nur zu einem 1:1-Remis gegen Bielefeld. Besonders bitter: Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit, als sich Junior Diaz im eigenen Strafraum einen Fehler erlaubte. Sein verunglückter Befreiungsschlag ging vielmehr über den eigenen Keeper hinweg in die Maschen.

"Das war ärgerlich, aber dennoch wieder eine kämpferisch gute Leistung der Mannschaft", so Trainer Bernd Hollerbach. Damit warten die Kickers weiter seit dem 18. Dezember 2016 (3:0 gegen Stuttgart) auf einen Sieg. Die Folge dieser Negativserie: Es ging abwärts bis auf Platz 13. Mit 30 Punkten hat Würzburg zudem nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

"Mit 40 Punkten ist man auf der sicheren Seite. Deswegen brauchen wir noch den ein oder anderen Punkt", so Hollerbach. Entsprechend kann sich der KSC auf kämpferische Gäste einstellen, die nicht doch noch voll in den Abstiegskampf gezogen werden wollen.

Auswärts gibt's bei den Würzburgern auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Erst drei Spiele konnten in der Fremde gewonnen werden. Dreimal wurden zudem die Punkte geteilt. Die Siege stammen allerdings allesamt aus dem ersten Saisondrittel. So gelang der letzte Dreier auf fremdem Platz am neunten Spieltag - gegen Bielefeld.

Auch an den KSC haben die Kickers absolut keine guten Erinnerungen. Im Hinspiel sicherten sich die Badener einen 2:0-Erfolg. Übrigens der einzige Auswärtsdreier der Saison. Die Tore erzielten damals Moritz Stoppelkamp und Dennis Kempe.