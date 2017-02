Der Karlsruher SC ist weiter auf Talfahrt. Nach dem 1:2 gegen die clever agierende Elf von Union Berlin trennt die Badener nur ein mehr geschossenes Tor vom Sturz auf den Relegationsplatz. Durch diese Niederlage sieht die Bilanz des KSC furchtbar aus. Die Badener konnten nur eines der letzten elf Spiele gewinnen…

Nur zwei Heimsiege gelangen dem KSC in dieser Saison. Minusrekord der Liga. Kein Team hat weniger Heimerfolge als die Fächerstädter. Einziger Lichtblick: Auch der nächste Auswärts-Gegner des KSC, St. Pauli, konnte bislang im eigenen Stadion erst zwei Siege einfahren.

In dem Spiel gegen Union Berlin, das unglücklich verloren wurde, aber bei dem der KSC in Sachen Effizienz enttäuschte, gab es etwas äußerst Kurioses: Schiedsrichter Thorben Siewer hatte Kinsombi nach dessen Elfmeterfoul an Sebastian Polter verwarnt. Dann "auf Intervention von außen" hatte er diese Verwarnung zurückgenommen, dafür Jordi Figueras den gelben Karton gezeigt. Der war Siewer als Verursacher genannt worden. Das war die fünfte Gelbe für Figueras, der wäre in Pauli gesperrt. Der KSC wird Einspruch einlegen.

Eines ist offensichtlich: Die Euphorie, die im Badischen nach der Verpflichtung von Mirko Slomka als Cheftrainer aufflammte, die ist erloschen. Jetzt: Ernüchterung im Wildpark, nach zwei Niederlagen in Folge - sogar massive Abstiegsangst.

"Der Druck wird noch größer"

Die Tendenz des KSC zeigte zuletzt nach unten. Kapitän Dirk Orlishausen, der im Tor den Vorzug gegenüber Rene Vollath erhalten hatte, weiß, was nun kommt: "Der Ton wird rauer, der Druck wird noch größer." Ärgerlich war für "Orle", dass man so früh einem Rückstand geriet: "Das ist bei unserem Selbstvertrauen ganz schwierig für den Kopf." Jetzt würde es unruhiger. "Dennoch: Kopf hoch und voll auf den Fußball konzentrieren. Jeder muss alles dem Fußball unterordnen. Es geht nur, wenn wir zusammenhalten und uns durch nichts ablenken lassen." Diese Aussage lässt den Schluss zu, dass das bisher nicht immer so war.

Slomka hatte für einen statistischen Rekord in seiner Amtszeit beim KSC gesorgt. Gleich fünf Wechsel vollzog er gegenüber der Elf, die bei 1860 München startete. In Punkten hat sich diese Rotation nicht niedergeschlagen.

Eines wurde im Jahr 2017 offensichtlich: Der KSC lässt vor allem in der Defensive zu viel zu. Sieben Gegentore in den vier Partien belegen das. Zuvor waren die Badener in zwei Begegnungen ohne Gegentreffer geblieben.

KSC-Bilanzen sind durchwachsen

Einige Zahlen aus der Partie gegen Berlin legen KSC-Defizite offen. Während die KSC-Akteure 70 Prozent ihres Tacklings gewannen, lag die Quote bei Union bei 85 Prozent. Bei den klärenden Aktionen konnte der KSC 20 vorweisen, Berlin 25. Abgefangene Bälle: KSC 23 – Union Berlin 25. Schwach beim KSC, und das hat in dieser Saison schon Tradition: Von 18 Flanken landeten nur vier beim Mitspieler.

All das vor den schweren Wochen, die dem KSC bevorstehen. Erst geht es kommenden Montag zum wieder erstarkten FC St. Pauli, einem Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Dann kommt das Topteam aus Hannover. Wird da nicht ausgiebig gepunktet, ist der Abstiegsplatz gebucht.

Der KSC hatte mehr Ballbesitz als Union: 56 Prozent beim Schlusspfiff. Nach mäßigem Start mit nur 43 Prozent Ballbesitz nach 15 Minuten steigerten sich die KSC´ler auf diesem Gebiet stetig. Zur Halbzeit waren es schon 52 Prozent.

In der Zweikampfbilanz hatten die Wildparkprofis lange die die Nase vorn. Von anfänglich 60 Prozent ging die Erfolgsquote allerdings bis zum Ende der Partie auf 48,9 Prozent zurück.

Mehr Torschüsse als Berlin - aber weniger Tore

Bei der Laufdistanz enttäuschten die Slomka Schützlinge. 113,13 Kilometer sind mittelmäßig. 118,89 Kilometer spulten die Gäste ab. Um einiges mehr.

Bei den Torschüssen standen für Union Berlin acht auf dem Zettel der Statistiker. Die KSC-Spieler hatten 18 Schüsse abgefeuert. Davon trafen allerdings nur fünf das gegnerische Gehäuse. 70 Prozent der KSC-Pässe landeten beim Mitspieler. Bei den Gästen betrug diese Quote gerade einmal 50 Prozent.

Das enorme Engagement von Moritz Stoppelkamp lässt sich mit Zahlen belegen. "Stoppel" schoss am häufigsten: Fünf Mal. Der offensive Mittelfeldspieler gab die meisten Torschussvorlagen - ebenfalls fünf. Eigentlich fast logisch, dass Stoppelkamp die meisten Ballaktionen aller KSC´ler hatte: 85. Und - dass er mit 11,37 Kilometern die größte Laufstrecke ablieferte.

Am meisten gefoult hat Dennis Kempe: Vier Mal. Die Foulstatistik ist einer der Terrains, auf denen Union "besser" war. Union: 24 Fouls. KSC: 21. Kempe war 33,35km/h schnellster KSC-Akteur.

Bedauernswert in dieser Partie? KSC-Keeper und Kapitän Dirk Orlishausen. Der bekam drei Bälle auf das Tor, zwei davon landeten – absolut unhaltbar – im Netz. Nicht glücklich agierte "Jimmy" Hoffer – nur 22 Ballkontakte in 45 Minuten belegen das.