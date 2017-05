Eintracht Braunschweig muss am Sonntag im letzten Saisonspiel gegen den Karlsruher SC auf Phil Ofosu-Ayeh und Joseph Baffo verzichten. Ofosu-Ayeh fehlt weiterhin wegen einer Knieverletzung, Baffo wird nach Adduktorenbeschwerden nicht rechtzeitig fit. Wieder zur Verfügung steht dagegen Maximilian Sauer, der seine Sprunggelenkverletzung schneller als erwartet auskuriert hat.

Die Braunschweiger wollen mit einem Sieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden KSC ihre Minimalchance auf den direkten Aufstieg wahren. "Am letzten Spieltag können die kuriosesten Dinge passieren", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. "Wir wollen darauf vorbereitet sein." Wahrscheinlicher ist aber, dass die Eintracht als Tabellendritter in die Aufstiegsrelegation kommt.

Braunschweig geht mit drei Punkten und sechs Toren Rückstand auf Hannover 96 in den letzten Spieltag. Hannover tritt in Sandhausen an.