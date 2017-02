Das war eine Blamage für den Karlsruher SC! Die Slomka-Elf präsentierte sich beim 0:5 gegen den FC St. Pauli absolut desolat. Der Absturz auf den Abstiegsplatz ist die logische Folge. Die Negativserie der Badener hat Bestand, die Talfahrt nimmt damit immer mehr Tempo auf.

Besonders schlimm: Es gab Auflösungserscheinungen im Team bei diesem unterirdischen Auftritt. Einer der wenigen, die ordentlich spielten beim KSC, Dimitri Diamantakos, war ehrlich: "Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Anfangs haben wir noch gut gepresst, aber dann..." Der KSC 2017? Die Schießbude der Liga. Zwölf Gegentreffer kassierten die Badener in fünf Spielen. Das ist abstiegsreif. Eigene Chancen der Badener bei St. Pauli? Eine - und zwar durch Abwehrspieler Bjarne Thoelke.

Sportdirektor Oliver Kreuzer war total enttäuscht. "Mit solch einer Leistung hat man keine Chance auf den Klassenerhalt. Mit so einem Zweikampfverhalten, kann man nie etwas Zählbares holen." Mittelfeldmann Moritz Stoppelkamp bezeichnete den Auftritt des KSC als "grausam. Das war nicht zweitligatauglich. Zudem haben uns unser bis dahin gutes Torverhältnis versaut."

Hinten offen, vorne ohne Durchschlagskraft

St. Pauli hat den KSC in der Tabelle überholt - auch, weil die Kiez-Kicker mehr liefen als die Badener. Wie schon gegen Union Berlin lieferten die KSC-Akteure eine schwache Laufleistung ab. Nur 115,8 Kilometer spulten die Badener ab. Das ist Ligamittelmaß. Die Gastgeber rannten vier Kilometer mehr, wohl auch in den entscheidenden Phasen. Nach zehn Minuten stand es in Sachen Ballbesitz fifty-fifty. Beim Schlusspfiff hatte der KSC sogar 54 Prozent Ballbesitz.

Aber das brachte nichts. In der ersten Viertelstunde hatten die KSC-Spieler zwei Schussversuche, keiner traf das von Philipp Heerwagen gehütete Tor. Von den insgesamt 14 KSC-Torschüssen trafen sechs das Pauli-Gehäuse, jedoch ohne Heerwagen vor größere Problem zu stellen. Mit zunehmender Spieldauer gerieten die Badener immer mehr unter Druck. Sie wehrten sich aber zumindest bis zur Halbzeit.

Die Zweikampfbilanz zu diesem Zeitpunkt: 53 Prozent. Bis zum Ende der Partie sackte dieser Wert auf 49 Prozent ab. Die entscheidenden Zweikämpfe entschieden die Gastgeber für sich. Daraus resultierten fünf Treffer. Es war wie zuletzt fast immer: hinten offen, vorne ohne Durchschlagskraft. In der Offensive hakte es, weil wieder einmal das Passspiel schwach war. Von den langen Pässen kamen nur 12,5 Prozent beim Mitspieler an. Eine weitere bittere Bilanz bei den Flanken: Von 17 Flanken kamen 17,6 Prozent beim Teamkollegen an.

Schlechte Pass- und Zweikampfquote

In diesem Kellerduell spielten die Badener neun Mal Foul in 90 Minuten. Die meisten Ballkontakte hatte Jonas Meffert: 74. Am wenigsten war Stefan Mugoša am Ball: 15 Mal in 45 Minuten. Mugoša hatte auch die schlechteste Passquote. Die meisten Torschüsse kamen von Moritz Stoppelkamp – vier zählte man beim Schlusspfiff.

Die häufigsten Fouls verübte Bjarne Thoelke: zwei. Am meisten gefoult wurde Matse Bader: zwei Mal. Schon traditionell hat Grischa Prömel die meisten Kilometer zurückgelegt: 12,88 km. Die meisten Sprints - Dimitri Diamantakos: 37. Der Grieche war auch schnellster Spieler mit 33,63 Stundenkilometern. Abwehrspieler Jordi Figueras hatte eine magere Passquote von 50 Prozent. Jeder zweite von ihm gespielte Ball landete beim Gegner. Schwach für einen Innenverteidiger auch seine Zweikampfquote: Auch da konnte er nur 50 Prozent aufweisen.

Noch schwächer waren die Bilanzen von Bjarne Thoelke, dem anderen Innenverteidiger. Nur 46 Prozent seiner Pässe landeten im gewünschten Ziel. Von 16 Zweikämpfen gewann er sieben. Dennis Kempe, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, gewann von sieben Zweikämpfen ganze drei. Bei den Ecken lag der KSC vor Pauli: fünf zu vier